Faciadan kıl payı kurtuluş: Havalimanında iki uçak çarpıştı

Manchester Havalimanı’nda iki EasyJet uçağı taksi yaparken kanatlarının birbirine çarpması sonucu kaza yaşandı. layın sabah 06.30 sularında yaşandığını belirten havalimanı yetkilileri, yaralanma olmadığını açıkladı.

Paris ve Cebelitarık'a gitmeye hazırlanan iki uçakta da bulunan yolcular tahliye edildi. Güvenlik kontrolleri için kısa süreliğine durdurulan uçuşlar, yapılan değerlendirmede uçaklarda yalnızca “hafif hasar” tespit edilmesinin ardından yeniden başladı.

ARABA KAZASINA BENZETTİ

Cebelitarık uçağında eşiyle birlikte bulunan 21 yaşındaki yolcu Tynisha Chaudhry, çarpışmayı “araba kazasına” benzeterek, “Tüm uçak sarsıldı. Çok büyük bir çarpmaydı” dedi.

Olay yerine çok sayıda itfaiye ve güvenlik ekibi sevk edildiğini söyleyen Chaudhry, bazı çocuklar ve ailelerin gerildiğini, ancak yolcuların daha sonra terminale geri döndüğünü aktardı.

HAVAYOLU ŞİRKETİ AÇIKLAMA YAPTI

EasyJet’ten yapılan açıklamada, iki uçağın kalkış için piste ilerlerken kanat uçlarının temas ettiği doğrulandı. Yolcuların terminale döndüğü, kendilerine ikram fişi verildiği ve seferlerin yerine geçecek uçaklarla yapılacağı bildirildi.

Şirket, “Yolcularımızın ve mürettebatımızın güvenliği en büyük önceliğimizdir” ifadelerini kullandı.