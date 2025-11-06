Facianın kara kutusu bulundu: Uçağın sol motoru kopmuş, 16 kişi kayıp

ABD'nin Kentucky eyaleti yetkilileri yaptığı açıklamada, salı günü düşen UPS kargo uçağının kara kutusunun bulunduğunu duyurdu.

Yetkililer, uçağın sol motorunun kalkış sırasında alev alarak hemen kopması sonucu uçağın "korkunç bir şekilde düştüğünü" açıkladı. Kazada şimdiye kadar 12 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Ulusal Ulaşım Güvenliği Kurulu (NTSB) üyesi Todd Inman, salı günü Louisville Muhammed Ali Uluslararası Havalimanı yakınlarında meydana gelen trajik kazayla ilgili daha fazla bilgi edinilmesi umuduyla, kokpit ses kayıt cihazı ve uçuş veri kayıt cihazının bulunduğunu duyurdu. Inman, gazetecilere yaptığı açıklamada, güvenlik kamerası görüntülerinde uçağın kalkış sırasında sol motorunun kanattan koptuğunun görüldüğünü belirtti.

AFP'nin aktardığına göre Inman şunları söyledi: “Uçak havalandı ve pist 17R’nin sonunda bulunan çiti geçecek kadar irtifa kazandı. Ancak çiti geçtikten kısa süre sonra havalimanı arazisinin dışında bulunan yapılara ve araziye çarptı” dedi.



Inman, uçağın birçok binayı tahrip ederek neredeyse 800 metrelik bir enkaz alanı oluşturduğunu, ancak sol motorun “havaalanı arazisi üzerinde kaldığını” aktardı.

NTSB üyesi Inman, kazanın yaşandığı sırada Louisville Havalimanı’nda personel eksikliğine dair bir belirti bulunmadığını, ancak hava trafik kontrol personelinin durumu da dâhil olmak üzere tüm unsurların kapsamlı biçimde araştırıldığını söyledi.