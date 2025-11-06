Facianın kara kutusu bulundu: Uçağın sol motoru kopmuş, 16 kişi kayıp
06.11.2025 09:25
Son Güncelleme: 06.11.2025 09:55
Haber Merkezi
ABD'de 12 kişinin öldüğü uçak faciasında kara kutunun bulunduğu açıklandı. Yetkililere göre binalara çarparak düşen UPS kargo uçağının sol motoru yanarak koptu. Kayıp olduğu bildirilen 16 kişi ise aranıyor.
ABD'nin Kentucky eyaleti yetkilileri yaptığı açıklamada, salı günü düşen UPS kargo uçağının kara kutusunun bulunduğunu duyurdu.
Yetkililer, uçağın sol motorunun kalkış sırasında alev alarak hemen kopması sonucu uçağın "korkunç bir şekilde düştüğünü" açıkladı. Kazada şimdiye kadar 12 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.
Ulusal Ulaşım Güvenliği Kurulu (NTSB) üyesi Todd Inman, salı günü Louisville Muhammed Ali Uluslararası Havalimanı yakınlarında meydana gelen trajik kazayla ilgili daha fazla bilgi edinilmesi umuduyla, kokpit ses kayıt cihazı ve uçuş veri kayıt cihazının bulunduğunu duyurdu. Inman, gazetecilere yaptığı açıklamada, güvenlik kamerası görüntülerinde uçağın kalkış sırasında sol motorunun kanattan koptuğunun görüldüğünü belirtti.
AFP'nin aktardığına göre Inman şunları söyledi: “Uçak havalandı ve pist 17R’nin sonunda bulunan çiti geçecek kadar irtifa kazandı. Ancak çiti geçtikten kısa süre sonra havalimanı arazisinin dışında bulunan yapılara ve araziye çarptı” dedi.
Inman, uçağın birçok binayı tahrip ederek neredeyse 800 metrelik bir enkaz alanı oluşturduğunu, ancak sol motorun “havaalanı arazisi üzerinde kaldığını” aktardı.
NTSB üyesi Inman, kazanın yaşandığı sırada Louisville Havalimanı’nda personel eksikliğine dair bir belirti bulunmadığını, ancak hava trafik kontrol personelinin durumu da dâhil olmak üzere tüm unsurların kapsamlı biçimde araştırıldığını söyledi.
UPS'e ait kargo uçağının düşerken binalara çarptığı açıklanmıştı.
16 AİLE KAYIP BİLDİRDİ
Kentucky Valisi Andy Beshear, ölenler arasında küçük bir çocuğun da bulunduğuna inanıldığını söyledi. Beshear, ölü sayısının artabileceğini belirterek “Hâlâ aradığımız birkaç kişi daha var” diye ekledi.
Vali, 16 ailenin, yakınlarının kayıp olduğunu bildirdiğini ve enkaz alanında hayatta kalan kimsenin bulunmasının beklenmediğini ifade etti.
Okolona İtfaiye Bölgesi Şefi Mark Little ise “Kaç kurbanı aradığımızı tam olarak bilmiyoruz, bu da sorunlardan biri” açıklamasını yaptı. Little, “Enkaz alanı çok geniş, bu yüzden oraya insanları ulaştırmak ve bazı enkazları kaldırıp altını aramak zaman alacak. Bu işlem epey uzun sürecek” ifadelerini kullandı.
UPS’e ait ve Hawaii’ye gitmek üzere havalanan McDonnell Douglas MD-11 tipi uçak, Salı günü yerel saatle 17.15’te (TSİ 00.15) Louisville Muhammed Ali Uluslararası Havalimanı’ndan kalkış yaptıktan kısa süre sonra düştü.
Uçak, havalimanına komşu ticari binalara çarparak alev aldı ve yerdeki birçok kişinin ölümüne neden oldu. Uçakta üç kişilik bir mürettebat bulunuyordu. Louisville Belediye Başkanı Craig Greenberg, X hesabından yaptığı açıklamada, “Ne yazık ki ölü sayısı 12’ye yükseldi ve hâlâ ulaşılamayan birkaç kişi var,” dedi.
KAZA SONRA PAKET AYIKLAMA İŞLEMİ DURDU
Kentucky Valisi Andy Beshear, olayı “yürek burkan” ve “akıl almaz” olarak nitelendirdi. Bu kazanın, UPS’in tarihindeki en ölümcül kaza olduğu bildirildi. Şirketin ana aktarma merkezi olan Worldport, Louisville’de bulunuyor ve burada binlerce kişi çalışıyor.
UPS, kazanın ardından tesisindeki paket ayıklama işlemlerini durdurdu. Belediye Başkanı Greenberg, havacılık yetkililerinin dün bir pisti yeniden açtığını duyurdu.
Amerikan NBC News'ün aktardığına göre uçakta Hawaii’ye yapılacak uzun uçuş için yaklaşık 38 bin galon yakıt bulunuyordu. Uçak, UPS Worldport tesisinin yanında yer alan ve 3 bin kişinin çalıştığı büyük bir Ford araç montaj fabrikasını kıl payı ıskaladı. Vali Beshear, “Durum çok daha kötü olabilirdi” dedi. Beshear, uçağın bir petrol geri dönüşüm tesisine doğrudan çarptığını söyledi.
Düşen kargo uçağının bıraktığı hasar uydu görüntülerine yansıdı.
UÇAK 1991'DE ÜRETİLDİ
NTSB’ye göre uçak 1991 yılında üretilmiş ve daha sonra kargo uçağına dönüştürülmüştü. McDonnell Douglas, 1996’da Boeing ile birleşmişti.
ABD’li havacılık devi Boeing, geçmiş on yılda birçok ölümcül kaza ve güvenlik sorunu yaşamış olmasına rağmen yaptığı açıklamada, “Müşterimize destek olmaya hazırız ve NTSB’ye teknik yardım teklif ettik” dedi.
UPS, 516 uçaktan oluşan filosuyla günde yaklaşık 2 bin uçuş gerçekleştiriyor ve 200’den fazla ülkeye hizmet veriyor. Bu uçakların 294’ü şirkete ait, geri kalanı kiralık.
Kaza, ABD tarihinin en uzun süreli hükümetin kapanması süreci sırasında meydana geldi. Ulaştırma Bakanı Sean Duffy, hava trafik kontrol personeli eksikliği nedeniyle “kitlesel kaos” uyarısında bulunmuştu. Duffy, Salı günü gazetecilere, “Toplu uçuş iptalleri göreceksiniz, hatta hava sahasının bazı bölümlerini kapatmak zorunda kalabiliriz çünkü yeterli hava trafik kontrolörümüz yok” açıklamasını yaptı.
ÖNCEKİ KAZADA 67 KİŞİ ÖLMÜŞTÜ
Ocak ayında, Washington Ronald Reagan Ulusal Havalimanı yakınlarında bir American Eagle yolcu uçağının bir askeri helikopterle çarpışması sonucu her iki hava aracındaki 67 kişi hayatını kaybetmişti.
Bu kaza, ABD’nin 16 yıl süren sıfır ölümcül ticari uçuş kazası dönemini sona erdirmiş ve ülkenin yaşlanan ekipmanlar ve personel yetersizliğiyle boğuşan hava trafik kontrol sistemi konusundaki endişeleri yeniden gündeme getirmişti.