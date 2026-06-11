Facianın üzerinden bir yıl geçti. 260 kişinin öldüğü kazada soru işaretleri büyüyor

Hindistan'ın Ahmedabad kentinde geçen yıl meydana gelen ve 260 kişinin ölümüne yol açan Air India Boeing 787-8 kazasının üzerinden bir yıl geçerken, soruşturmanın gidişatı yeniden tartışma konusu oldu.

Kurban yakınları, kazanın yıl dönümüne kadar nihai soruşturma raporunun yayınlanmasını bekliyordu. Ancak yerel basında çıkan haberler, Hindistan Uçak Kazaları Araştırma Bürosu'nun yalnızca ara rapor yayınlayabileceğine işaret ediyor.

Bu durum, kazanın nedenine ilişkin kesin yanıt bekleyen aileler ve pilot örgütlerinin tepkisini çekti.

“ŞEFFAF DEĞİLLER”

5 binden fazla üyesi bulunan Hindistan Pilotlar Federasyonu'nun Başkanı Charanvir Randhawa, soruşturma sürecine güveninin az olduğunu söyledi.

Randhawa, "Tam anlamıyla şeffaf değiller." diyerek soruşturma ekibinin yapısını ve ölen pilotlardan birinin ailesinin sorgulanmasını eleştirdi.

Pilot örgütü, mayıs ayında havacılık bakanlığına gönderdiği mektupta olası bir elektrik arızasının da detaylı şekilde incelenmesi çağrısında bulunmuştu.

ÖN RAPORDAKİ BULGULAR TARTIŞMA YARATTI

Uluslararası kurallar gereği Temmuz 2025'te yayınlanan ön raporda, uçağın motorlarına giden yakıt akışının çarpışmadan kısa süre önce kesildiği belirtilmişti.

Raporda ayrıca kaptan pilot ile yardımcı pilot arasında yakıt akışının kesilmesine ilişkin kısa bir konuşmaya yer verilmiş, bu durum pilot hatası ya da kasıtlı bir eylem ihtimaline yönelik spekülasyonları artırmıştı.

Ancak rapor, yakıt sisteminin neden devre dışı kaldığını açıklamadığı için eleştirilmişti.

AİLELERDEN “NETLİK” TALEBİ

Kazada yaşamını yitiren pilot Sumeet Sabharwal'ın 91 yaşındaki babası Pushkaraj Sabharwal, ön raporu "ciddi şekilde kusurlu" olarak nitelendirdi ve konuyu Hindistan Yüksek Mahkemesi'ne taşıdı.

Sabharwal, raporun teknik veya operasyonel diğer olası nedenleri yeterince incelemeden ölen pilotlara odaklandığını savundu.

Kazadan kurtulan tek kişi olan İngiliz yolcu Vishwash Kumar Ramesh de hala yanıt beklediğini söyledi. Kardeşini kazada kaybeden Ramesh, "Bu sorular yalnızca benim değil, etkilenen tüm ailelerin aklında. Hiçbir şey yaşananları değiştiremez ama aileler gerçeği bilmeyi hak ediyor." dedi.

ANMA TÖRENİ DÜZENLENECEK

Kazanın yıl dönümünde kurban yakınları, hukukçular ve havacılık uzmanlarının katılacağı bir toplantıda bir araya gelecek. Etkinlik kapsamında hayatını kaybedenler için mumlu anma töreni de düzenlenecek.

12 Haziran 2025'te meydana gelen kazada uçaktaki 242 kişiden 241'i ile yerde bulunan 19 kişi yaşamını yitirmişti. Kurbanlar arasında 200 Hindistan, 52 İngiltere, 7 Portekiz ve 1 Kanada vatandaşı bulunuyordu.