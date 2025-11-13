Falcı anne-kızın 46 milyon dolarlık vurgunu: "Milyarder sizi kurtaracak"

Avustralya polisi, falcılık uzmanlığı iddiasıyla hareket eden anne-kızın, çoğu “savunmasız” durumdaki Vietnam kökenli kişileri hedef alarak yaklaşık 70 milyon Avustralya doları (46 milyon ABD doları) dolandırdığı gerekçesiyle gözaltına alındığını açıkladı.

BBC'nin haberine göre 53 yaşındaki anne, Sydney’in lüks Dover Heights semtinde düzenlenen operasyonda kızıyla birlikte yakalandı. Polis, ikilinin “son derece sofistike” bir dolandırıcılık ve kara para aklama çetesinin kilit üyeleri olduğunu belirtti.

“MİLYARDER SİZİ KURTARACAK” VAADİYLE KREDİ ÇEKTİRMİŞ

Falcı olarak ün salan annenin, ekonomik zorluk yaşayan danışanlarına bir “milyarderin yardımının yakın olduğunu” söyleyerek onları kredi çekmeye ikna ettiği, kredilerden de kendi payına düşeni aldığı iddia ediliyor.

Anne, suç örgütü yönetmek ve hileyle maddi çıkar elde etmek dahil 39 ayrı suçlamayla karşı karşıya. Mahkemeye çıkarıldığı ilk duruşmada tutukluluk halinin devamına karar verildi.

25 yaşındaki kızı ise kara para aklama ve suç örgütüne katılma dahil yedi suçlamayla yargılanacak. Mahkeme, genç kadına kefaletle serbest kalma hakkı tanıdı.

LÜKS ÇANTALAR VE ALTIN KÜLÇE

Operasyond sırasında milyon dolarlık malikanede yapılan aramalarda polis, çok sayıda finansal belge, cep telefonları, lüks çantalar, 10 bin Avustralya doları değerinde 40 gramlık altın külçe ve 6 bin 600 dolar tutarında kumarhane fişi ele geçirdi.

Soruşturma kapsamında ayrıca 15 milyon Avustralya dolarlık varlığa daha el konuldu. Bu rakam, geçen yıldan bu yana süren geniş kapsamlı operasyonda el konulan toplam mal varlığı miktarını 75 milyon dolara çıkardı.

HAYALİ “LÜKS ARAÇ” KREDİLERİ SORUŞTURMAYI BAŞLATTI

Polis, “Strike Force Myddleton” adlı soruşturmayı, çetenin çalıntı kimliklerle “hayalet arabalar” için kredi çektiğine dair bilgiler üzerine başlatmıştı.

Mali Suçlar Birimi Komutanı Gordon Arbinja, soruşturmanın büyüklüğünü, "Başlangıçta araç finansmanı dolandırıcılığı olarak görünen bu dosya, kariyerimde gördüğüm en sofistike mali suç örgütlerinden birine dönüştü.” ifadeleriyle anlattı.

Polise göre çetenin faaliyetleri kişisel, ticari ve konut kredilerinde çok kapsamlı sahtekârlıkları, büyük bankaların sistemlerinin istismar edilmesini ve kara para aklamayı içeriyor.

“ÇATI KATI ÇETESİ" BAĞLANTISI

Sydney Morning Herald’ın haberine göre anne-kız, “Çatı Katı Çetesi” olarak bilinen yapılanmayla bağlantılı. Örgütün lideri olduğu iddia edilen kişinin 18 milyon dolarlık bir çatı katında yaşadığı belirtiliyor.

Söz konusu grubun, bazı bankacılarla iş birliği içinde, Sydney’de birçok mülk satın almak için 250 milyon dolara kadar kredi dolandırıcılığı yaptığı öne sürülüyor.