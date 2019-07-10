Kolombiya’da, tutukluluk ve gözaltı sürecinin ardından meclisteki sandalyesine kavuşan ve ardından kayıplara karışan eski Kolombiya Devrimci Silahlı Güçlerinin (FARC) önemli isimlerinden Jesus Santrich hakkında yakalama kararı çıkarıldı.



Uyuşturucu ticareti nedeniyle bir yıl cezaevinde kalan ve çıktığında gözaltına alınan, ardından Yüksek Adalet Mahkemesinin kararıyla salıverilen ve yemin ederek Kolombiya Temsilciler Meclisindeki görevine başlamasının ardından izini kaybettiren Santrich söz konusu mahkemedeki duruşmasına da katılmadı.



Gelişme üzerine Yüksek Adalet Mahkemesi gerçek ismi Seuxis Paucias Hernandez Solarte olan Santrich hakkında yakalama kararı çıkardı, ayrıca Interpol’e de Santrich için kırmızı bülten çıkarılması amacıyla başvurdu.



Devlet Başkanı Ivan Duque, yaptığı değerlendirmede, "kararın, adaletle dalga geçilmesine öfkelenmiş bütün Kolombiyalılar tarafından zaten beklendiğini" ifade etti.



Duque, Interpol’e yapılan başvuruya işaret ederek uluslararası toplumdan Santrich’in yakalanması için yardım istedi.



Mensubu olduğu ve eski FARC’ın siyasi kolu olarak kurulan Toplumun Alternatif Devrimci Gücünden de Santrich’e tepki gösterildi.



Santrich’in mahkemeye çıkmayarak öncelikle kendi verdiği sözü tutmadığına dikkat çekilen açıklamada, bu durumun Kolombiya’nın ve Toplumun Alternatif Devrimci Gücünün Santrich’e güvenini sarstığına vurgu yapıldı.



SÜREÇ DEVLET VE ÖRGÜT İÇİNDE KAVGAYA NEDEN OLDU



ABD’nin topraklarında yargılamak istediği ve Kolombiya hükümetinin de bu yönde tavır aldığı Santrich, Başsavcılığın geçen yıl nisanda düzenlediği operasyonda gözaltına alınmış, uyuşturucu ticaretinden tutuklanmıştı.



Özel Barış Yargısı (JEP) hakimleri bu yıl nisanda "delillerin net olmadığı, olsa dahi suçun ne zaman işlendiğinin bilinmediği" gerekçesiyle Santrich’in ABD’ye iadesinin mümkün olmadığı yönünde karar almış ve serbest bırakılmasını istemişti.



Başsavcı Nestor Humberto Martinez ise JEP’in kararına tepki göstererek istifa etmişti.



Cezaevinden birkaç dakikalığına çıkan Santrich, Başsavcılık tarafından yeni deliller olduğu gerekçesiyle tekrar gözaltına alınmıştı.



JEP ve Başsavcılık arasındaki "Santrich kavgasına" diğer yargı erkleri de dahil olmuş, önce Devlet Konseyi daha sonra Yüksek Mahkeme Santrich'in imdadına yetişen kararlar almıştı.



Başsavcılık, Devlet Konseyinin Santrich'in Kongre üyeliğine işaret eden kararı ve Yüksek Mahkemenin bu karar ışığında verdiği serbest bırakma talimatı karşısında Santrich'i salıvermişti.



Santrich'in yılan hikayesine dönen yargılanma süreci örgüt içinde de tartışmalara neden olmuş, FARC lideri ve yeni siyasi parti Toplumun Alternatif Devrimci Gücünün Başkanı Rodrigo Londono pasif kalmakla suçlanmıştı.



FARC'ın başmüzakerecisi Ivan Marquez de bu süreçte Kolombiya Senatosundaki görevine başlamayacağını belirtmiş ve ortadan kaybolmuştu.

