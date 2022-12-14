Fas: Fransa ile yarı final maçı öncesi Katar'a planlanan bazı uçuşlar iptal edildi

Konuya ilişkin Fas Kraliyet Hava Yolları'ndan yapılan açıklamayı ülkenin resmi haber ajansı MAP geçti.



Açıklamada, Katar makamlarının dayattığı kısıtlamalar üzerine Kazablanka ile Doha arasında Katar Hava Yolları tarafından sağlanan planlı uçuşların iptal edildiği belirtildi.



Kraliyet Hava Yollarının "iradesi dışında" yaşanan aksamadan dolayı müşterilerinden özür dilediği açıklamada, iptal edilen uçuşların bilet ücretlerinin en kısa sürede iade edileceği bilgisine yer verildi.



Konuyla ilgili Katar'dan henüz açıklama yapılmadı.



Fas Kraliyet Hava Yollarından dün yapılan açıklamada, 2022 FIFA Dünya Kupası'nda Fransa ile oynanacak yarı final maçında milli takımı desteklemek amacıyla Faslıları Katar'a taşıyacak 30 ek sefer düzenleme kararı aldığı aktarılmıştı.



Katar'ın ev sahipliğinde düzenlenen 2022 FIFA Dünya Kupası'nda Fas ile Fransa arasındaki yarı final mücadelesi, bugün saat 22.00'de başlayacak.