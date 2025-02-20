Fas ile İspanya arasında "uyuşturucu tüneli" bulundu

İspanya'nın Kuzey Afrika'daki toprağı Ceuta bölgesi ile Fas arasında uyuşturucu kaçakçılığı için kullanılan 12 metre derinlikte tünel ortaya çıkarıldı.

Fas ile İspanya arasında "uyuşturucu tüneli" bulundu

İspanyol polisi tarafından yapılan açıklamada, kaçakçılığıyla mücadele operasyonu kapsamında topraklarından 'nın Kuzey Afrika'daki toprağı Ceuta bölgesine uzanan bir tünel bulunduğu ifade edildi.

Sanayi bölgesindeki bir depoda yapılan arama sırasında ortaya çıkarılan ve temel aydınlatma sistemiyle donatıldığı tespit edilen tünelin 12 metre derinliğinde olduğu belirtilirken, henüz uzunluğu tespit edilemedi.

Fas ile İspanya arasında "uyuşturucu tüneli" bulundu - 1

OPERASYONA HADES ADI VERİLDİ

"Hades" adı verilen operasyonda son 3 haftada 2'si polis memuru da dahil olmak üzere 14 kişinin gözaltına alındığı, 6 bin kilogram ele geçirildiği kaydedildi.

Kuzey Afrika ile Avrupa arasında uyuşturucu kaçakçılığında geçiş noktası olan Ceuta, uzun zamandır kaçakçılık operasyonlarının merkezinde.

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