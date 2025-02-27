Fas Kralı Muhammed'den "Kurban kesmeyin" çağrısı

Fas Kralı 6. Muhammed, devlet televizyonundan halka verdiği mesajda, bu yıl kurban kesilmemesini istedi:



Muhammed'in mesajında, ülkede iklimsel ve ekonomik zorluklar yaşandığı, bu durumun hayvan varlığında önemli düşüşlere yol açtığı belirtildi.



Mesajda, bu bağlamda kurban kesmenin "imkan dahilinde yerine getirilmesi gereken kuvvetli bir sünnet" olduğu dile getirilerek, mevcut zorluklar altında bu ibadetin yerine getirilmesinin özellikle dar gelirli halk kesimleri için büyük bir külfet oluşturabileceğine işaret edildi.



Bu ibadeti Fas halkı adına Kralın yerine getireceği belirtildi.



Mesajda ayrıca Kurban Bayramı'nın her zamanki manevi anlamlarıyla ve gereklilikleriyle kutlanacağı dile getirildi.



Fas'ta kurban kesme ibadetinden feragat edilmesi daha önce üç kez daha yaşanmıştı. 1963, 1981 ve 1996 yıllarında halktan kurban kesmekten feragat etmesi istenmişti.

