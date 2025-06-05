Fas'ta kurban yasağı: Kral sembolik olarak kesecek

7 yıldır süren ağır kuraklıkla mücadele eden, yağış miktarının 30 yıl ortalamasının yüzde 53 altında kaldığı Fas'ta Kurban Bayramı öncesinde kurban kesimiyle bağlantılı tüm ticari faaliyetler yasaklandı.

Tarım ve İçişleri bakanlıklarının yerel yönetimlere gönderdiği talimat kapsamında hayvan pazarları da kapatıldı.

Bazı bölgelerde yasa dışı satışların engellenmesine yönelik denetimler artırıldı.

Kararın ülkede son yıllarda artan kuraklık, hayvan varlığındaki azalma ve maliyetlerin yükselmesi nedeniyle alındığı açıklandı.

HAYVAN VARLIĞI % 38 AZALDI

Tarım Bakanlığı verilerine göre, Fas’ta son 7 yıldır süren kuraklık hayvan varlığında % 38 oranında azalmaya yol açtı. Yağış miktarı, son 30 yıl ortalamasının yüzde 53 altında kaldı. Bu durum, kurbanlık hayvan arzını önemli ölçüde etkiledi.

KRAL SEMBOLİK KURBAN KESECEK

Fas Kralı 6. Muhammed, şubat ayında Kurban Bayramı'yla ilgili yaptığı açıklamada bu yıl halka kurban kesmekten feragat etmeleri çağrısı yapmıştı.

Kurban kesmenin İslam'da güçlü bir sünnet olduğunu vurgulayan kral, ancak mevcut zorluklar nedeniyle bu ibadetin dar gelirli kesimler için ağır bir yük haline gelebileceğini ifade etmişti.

Fas Kralı, kurban ibadetini sembolik olarak Fas halkı adına kendisinin yerine getireceğini bildirmişti.

Ülkede 1963, 1981 ve 1996 yıllarında da halktan kurban kesmekten feragat etmeleri istenmişti.