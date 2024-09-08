Fas'ı sel vurdu: 10 kişi öldü, 15 kayıp var

Fas'ı vuran şiddetli yağışların yol açtığı sel felaketi sekiz kişinin ölümüne neden oldu. Yetkililer, 15 kişinin de kayıp olduğunu ve Temnarat beldesinde 10 evin çöktüğünü bildirdi.

Fas'ı sel vurdu: 10 kişi öldü, 15 kayıp var

Kuzey ülkesi 'ın güneydoğusunu etkisi altına alan şiddetli yağışlar sele neden oldu.

Yetkililer sel nedeniyle sekiz kişinin hayatını kaybettiğini en az 15 kişinin kayıp olduğunu bildirdi.

Fas'ın Tata vilayetine bağlı Temnarat Beldesi Belediye Başkanı Ömer Behuş, yerel basına yaptığı açıklamada, beldede şiddetli yağışlar nedeniyle bazı bölgelerin sular altında kaldığını ifade etti. 

Sel nedeniyle Temnarat beldesinde yaklaşık 10 evin çöktüğünü aktaran Behuş, bazı mülklerin de selde zarar gördüğünü kaydetti.

Bir bölge sakini ise AFP haber ajansına yaptığı açıklamada şunları söyledi:

“Bu, bölgenin neredeyse on yıldır gördüğü en şiddetli . Bu önemli bir yağış. Bölgenin neredeyse on yıldır kuraklıktan muzdarip olduğu düşünüldüğünde önemli bir zamanda geldi. Oldukça büyük miktarlarda yağdı.”

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