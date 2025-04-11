Fas’ın sosyal güvenlik veritabanı hacklendi: “Cezayir’le siber savaşta yeni perde”

Kuzey Afrika ülkesi Fas’ın sosyal güvenlik veritabanın hacklenmesinin ardından içinde kişisel verilerin de olduğu belgelerin Telegram’da paylaşıldığı ortaya çıktı. Belgeleri paylaşan hackerlar, eylemlerinin “Faslıların Cezayir’i sosyal medya platformlarında taciz etmesine karşılık” gerçekleştirildiğini ve Cezayir merkezli sitelerin hedef alınması halinde başka siber saldırıların da olacağını söyledi.

FAS BASINI DA CEZAYİRLİ HACKERLARI SORUMLU TUTTU



Euronews haber sitesinin aktardığına göre, Fas’ın sosyal güvenlik kurumu, bu hafta sistemlerinden büyük miktarda verinin çalındığını açıklamış, kişisel bilgiler Telegram mesajlaşma platformuna sızdırılmıştı.

Kurumdan yapılan açıklamada, yapılan ilk incelemelerin hackerların güvenlik sistemlerini aşması sebebiyle söz konusu sızıntının yaşandığına işaret ettiği belirtildi. Açıklamada siber saldırıdan kimin sorumlu olduğu hakkında bilgi verilmezken paylaşılan belgelerden büyük bir kısmının “yanıltıcı, yanlış ya da eksik” olduğu ileri sürüldü.

Fas medyası ise saldırıdan Cezayirli hackerların sorumlu olduğu iddiasını aktardı, haberlerde bunun iki ülke arasındaki daha büyük bir “siber savaşın” bir perdesi olduğuna işaret edildi.



SİYASİLERİN MALİ BİLGİLERİ DE SIZDIRILDI



Sızdırılan belgeler arasında vatandaşların maaş bilgilerinin de yer aldığı, bunun ülkede devam eden eşitsizliği gözler önüne serecek nitelikte olduğu belirtildi. Çalınan bilgiler arasında devlet şirketlerindeki yöneticilerin, siyasi partilerin, kraliyet ailesine ait şirketle bağlantılı kişilerin ve Rabat’taki İsrail istihbarat ofisinin mali verileri de yer alıyor.



Fas’ın Ulusal Kişisel Verileri Koruma Komisyonu, perşembe günü bir açıklama yaparak söz konusu sızıntıda hedef alınan kişilerin şikayetlerini incelemeye hazır olduklarını bildirdi.



FAS HÜKÜMETİNDEN AÇIKLAMA



Cezayir ve Fas arasındaki ilişkiler, son dönemde tarihin en kötü durumuna gerilemiş, iki ülke karşılıklı olarak büyükelçilerini geri çekmiş, büyükelçiliklerini ve hava sahalarını kapatmıştı. Bu gerilimin temel sebeplerinden biri olarak Cezayir’in, ihtilaflı Batı Sahra bölgesi ile ilgili olarak Fas’taki bağımsızlık yanlısı Polisario Cephesi’ne olan desteği olarak gösteriliyor.



Fas Hükümet Sözcüsü Mustapha Baitas, saldırının söz konusu çatışmada uluslararası toplumdan Fas’a yönelik artan destekle bağlantılı olduğunu iddia etti, bunun “ülkenin düşmanlarını rahatsız ettiğini” savundu. ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, hafta başında yaptığı açıklamada, Fas’ın Batı Sahra ile ilgili planını desteklediğini söylemiş, Cezayir ise bu açıklamayı eleştirmişti.