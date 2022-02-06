Fas'ta 32 metrelik kuyudan 5 gün sonra çıkarılan çocuk hayatını kaybetti

Fas'ta, 5 gün süren çalışmanın ardından düştüğü kuyudan çıkarılan 5 yaşındaki Rayan'ın vefat ettiği duyuruldu.



Ülkenin kuzeyindeki Şafşavan kentinde 32 metre derinliğindeki kuyuya düşen ve 100 saati aşkın çalışmanın ardından kuyudan çıkarılan Rayan, önce ambulansla hastaneye kaldırıldı.



Kısa bir süre sonra Kraliyet Divanı'ndan yapılan yazılı açıklamada ise Rayan'ın vefat ettiği kaydedildi.



Açıklamada ayrıca Fas Kralı 6. Muhammed'in Rayan'ın ailesine başsağlığı dilediği belirtildi.

KURTARMA OPERASYONUNU TÜM DÜNYA İZLEDİ

Rayan'ı kurtarma çalışmaları kısa zamanda Fas'ın en önemli gündem konusu olurken olay dünya basınında da geniş yer buldu.

Dünyanın dört bir tarafından insanlar Rayan için dua ederken sosyal medyada defalarca destek kampanyaları yapıldı. Haberlerin yayılması ile kazı alanında büyük bir kalabalık oluştu.

Buldozerler ve iş makineleri ile yapılan kazı, zeminden kaynaklanan zorluklar ve yer yer toprak kaymalarının yaşanması sebebi ile cuma akşamına kadar devam etti. Daha sonra yatay düzlemde insan gücü ile elle kazılmaya başlandı. Olası toprak kaymalarına karşın büyük ve geniş borularla tünel yapılarak ilerlendi.



Kuyuya açılan tünelin girişinde bekleyen sağlık görevlileri Rayan'a ilk müdahaleyi yaparak ambulansa aldılar. Başta ailesi ve kurtarma ekipleri olmak üzere sevindirici haber bekleyen herkes yasa boğuldu.

KURTARMA EKİPLERİ GELMEDEN HAYATINI KAYBETTİ

Fas resmi ajansı MAP'ta yer alan haberde ülkenin kuzeyindeki Şafşavan kentinde kuyuya düşen Rayyan'ın vefatına ilişkin yeni bilgilere yer verildi. yaklaşık 5 gün boyunca 32 metre derinlikteki kuyuda mahsur kalan 5 yaşındaki Rayyan'ın kurtarma ekipleri kendisine ulaşmadan hayatını kaybettiği aktarıldı.



5 YAŞINDAKİ RAYAN HAYATINI KAYBETTİ