Fas'ta, 773 bin yıl öncesine ait insan fosilleri bulundu

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Kazablanka'da keşfedilen insan fosillerinin insan evriminde kritik bir dönem hakkında eşi benzeri görülmemiş veriler sağladığı belirtildi.

Açıklamada, Kazablanka yakınlarındaki Thomas 1 taş ocağındaki bir mağarada keşfedilen insan atalarına ait kalıntılar arasında birkaç yetişkin ve çocuk çene kemiği, diş kalıntıları ve kafatası sonrası parçaların yer aldığı ifade edildi.