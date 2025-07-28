Fas'ta askeri uçağın düşmesi sonucu 2 subay hayatını kaybetti

Fas'ta eğitim amaçlı kullanılan askeri uçağın düşmesi sonucu 2 subayın hayatını kaybettiği bildirildi.

Fas'ta askeri uçağın düşmesi sonucu 2 subay hayatını kaybetti

 ordusundan yapılan yazılı açıklamada, eğitim amaçlı kullanılan Alfa Jet model uçağın başkent Rabat'ın doğusundaki Fez şehrinde düştüğü belirtildi.

Fez Sais Havalimanı'na düşen askeri uçaktaki biri binbaşı diğeri yüzbaşı rütbesinde 2 subayın yaşamını yitirdiği kaydedildi.

Uçağın düşüş nedeninin henüz tespit edilemediği, olayın çeşitli boyutlarıyla araştırılması için heyet oluşturulduğu aktarıldı.

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