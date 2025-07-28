Fas'ta askeri uçağın düşmesi sonucu 2 subay hayatını kaybetti

Fas ordusundan yapılan yazılı açıklamada, eğitim amaçlı kullanılan Alfa Jet model uçağın başkent Rabat'ın doğusundaki Fez şehrinde düştüğü belirtildi.



Fez Sais Havalimanı'na düşen askeri uçaktaki biri binbaşı diğeri yüzbaşı rütbesinde 2 subayın yaşamını yitirdiği kaydedildi.



Uçağın düşüş nedeninin henüz tespit edilemediği, olayın çeşitli boyutlarıyla araştırılması için heyet oluşturulduğu aktarıldı.

