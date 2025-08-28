Fas’ta dünyanın en eski zırhlı dinozoru keşfedildi

Kuzey Afrika ülkesi Fas'ta, uzunluğu 1 metreye ulaşan dikenlere sahip, "Ankylosaurus" ailesinin en eski örneği olan "Spicomellus afer" türü bir dinozor keşfedildi.



Faslı ve İngiliz bilim insanları ortaklığıyla, sonuçları Nature dergisinde yayımlanan araştırmada, dinozorun yaklaşık 165 milyon yıl önce yaşadığı ve Ankylosaurus ailesinin en eski örneği olduğu belirtildi.

Londra doğal tarih müzesi yetkililerinden Susannah Maidment, dinozorun dikenlerinin kemikle birleşmiş olmasının "oldukça şaşırtıcı" olduğunu belirterek, "Bu durumu, yaşayan ya da nesli tükenmiş herhangi başka bir hayvanda görmedik" dedi.



Araştırmayı yürütenlerden Birmingham Üniversitesi üyesi Richard Butler, "Ankylosaurus" ailesinin, dinozorların hakimiyet sürdüğü kretase dönemin sonlarına kadar yaşamını sürdürdüğünü hatırlatarak, bunun "şimdiye kadar keşfedilen en garip dinozorlardan biri" olduğunu söyledi.

Her ne kadar kemiklerin tümüne ulaşılamaması sebebiyle bu dinozorun boyutlarına ilişkin net bir bilgi olmasa da bilim insanları, gövdesinin yaklaşık 4 metre uzunluğunda ve 2 ton ağırlığında olduğunu ifade etti.



Dinozorun söz konusu dikenlerinin ise hem daha büyük türlere karşı bir savunma mekanizması oluşturmada hem de partner seçiminde işlev gördüğü tahmin ediliyor.