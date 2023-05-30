Fas'ta eylem hazırlığındaki terör örgütü DAEŞ hücresi çökertildi

Fas'ta eylem hazırlığındaki terör örgütü DAEŞ mensubu 3 kişilik hücrenin çökertildiği açıklandı.

Fas'ta eylem hazırlığındaki terör örgütü DAEŞ hücresi çökertildi
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DAEŞ'in sözde Marmara sorumlusu yakalandı

DAEŞ'in sözde Marmara sorumlusu yakalandı

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İçişleri Bakanlığı'na bağlı Adli Araştırmalar Ofisi'nden operasyona dair yazılı açıklama yapıldı.

İstihbarattan alınan bilgiler doğrultusunda kuzeydeki Tanca kentinde gerçekleştirilen operasyonlarla 3 teröristin yakalandığı aktarılan açıklamada, söz konusu mensuplarının "kamu düzenini bozmayı hedefleyen bireysel ve toplu eylem hazırlığı içerisinde oldukları" ifade edildi.

Yakalanan teröristlerin, örgütün çeşitli ülkelerde faaliyet gösteren unsurlarıyla iletişim kurmaya çalıştıkları belirtilen açıklamada, 3 teröristin aynı zamanda “Sahel ve Sahra” bölgelerinde eylem hazırlığında olduklarına işaret edildi.

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