Fas'ta sel felaketi: Otobüs sulara kapıldı, iki kişi öldü

Fas'ın güneydoğusundaki Tata vilayetinde yaşanan şiddetli yağışlarda bir otobüsün sel sularına kapılması sonucu iki kişinin öldüğü, 14 kişinin de kaybolduğu bildirildi.



Valilikten yapılan açıklamaya göre, cuma akşamı bölgede yaşanan gök gürültülü sağanaklar, taşkınlara sebep oldu.



Bazı evlerin yıkıldığı bazı evlerde ise kısmi hasar oluşması sebebiyle sel bölgesinden vatandaşların bölgeden tahliye edildiği belirtilen açıklamada, yollarda büyük tahribat oluştuğu da aktarıldı.



Kayıp kişilerle ilgili arama çalışmalarının devam ettiğine işaret edilen açıklamada, resmi makamların her türlü lojistik ve beşeri destekle bölgede çalışmalar yürüttüğü kaydedildi.



Fas'ta 10 Eylül'de de ülkenin güneydoğusunu etkisi altına alan şiddetli yağışın neden olduğu sel felaketinde 18 kişi hayatını kaybetmişti.