Fas’ta sel, fırtına ve kar nedeniyle 16 kişi öldü

Kuzey Batı Afrika ülkesi Fas’ta olağanüstü hava koşulları, ülkenin farklı bölgelerinde ciddi hasar, can kayıpları ve ulaşımda aksamalara yol açtı. Ülkenin kıyı kesimlerinde şehirler sular altında kaldı, yüksek kesimlerde kar yağışı bazı yerleşim yerlerinin dünyayla bağlantısını kopardı.

Atlas Okyanusu kıyısındaki Asfi kentinde meydana gelen selde 7 kişi hayatını kaybetti, 20 kişi yaralandı. Cezayir sınırında ise bir haftada 9 düzensiz göçmen soğuk nedeniyle yaşamını yitirdi. Ülke genelindeki olumsuz hava şartları sebebiyle ölenlerin sayısı 16 oldu.

Yerel yetkililer, Asfi'nin eski şehir bölgesindeki yaklaşık 70 konut ve iş yerinin sel suları altında kaldığını, yaklaşık 10 aracın ise akıntıya kapıldığını açıkladı. Sel suları nedeniyle kent genelinde birçok güzergâhta ulaşımın kesildiği ifade edildi. Yetkililer, kayıp ihtimaline karşı arama çalışmalarının sürdüğünü, hasar tespiti sonrası mağdur vatandaşlara destek sağlanacağını bildirdi.

ÇOK SAYIDA KERPİÇ EV YIKILDI

El-Raşidiye iline bağlı El-Cerf beldesinde şiddetli yağışların ardından Vadi El-Batha’nın taşması sonucu El-Menkara bölgesinde çok sayıda ev çöktü. Evsiz kalan ailelerin geçici barınma merkezlerine yerleştirildiği, gıda ve temel ihtiyaç maddeleri desteği sağlandığı bildirildi. Kerpiçten yapılmış çok sayıda konutun ağır hasar gördüğü bölgede hasar tespit çalışmalarının sürdüğü açıklandı.

Merzuga çevresinde sel sularına kapılan bir araçtaki iki İspanyol turist, jandarma ekiplerince kurtarıldı. Turistler, güvenli bir noktaya götürülürken, yağışların sürmesi nedeniyle vadi ve dere yataklarından uzak durulması çağrısı yapıldı.

CEBELİTARIK'TA FIRTINA

Cebelitarık Boğazı’nda etkili olan “Emilia” fırtınası nedeniyle İspanya’nın Tarifa Limanı ile Fas’ın Tanca Şehir Limanı arasındaki tüm feribot seferleri geçici olarak durduruldu. Sebte–Algeciras hattında seyreden bir feribotta ise yolcuların dev dalgalar nedeniyle panik yaşadığı bildirildi.

Ülkenin iç ve dağlık kesimlerinde etkili olan kar yağışı da ulaşımı olumsuz etkiledi. Meteorolojik verilere göre Varzazat çevresinde Büyük Atlas Dağları’nın yüksek kesimlerinde kar kalınlığı yer yer 40–50 santimetreye ulaştı. Tinghir, Midelt ve Imilchil çevresinde çok sayıda yol kar nedeniyle ulaşıma kapanırken, bazı kırsal yerleşimlerin dünyayla bağlantısının kesildiği bildirildi.