Fas'ta sıcak hava 24 saatte 21 kişinin ölümüne neden oldu

Kuzey Afrika ülkesi Fas'ta etkili olan aşırı sıcaklar 24 saatte en az 21 kişinin ölümüne neden oldu. Sağlık yetkilileri, Beni Mellal'deki ölümlerin çoğunun kronik hastalıklardan muzdarip kişiler ve yaşlılar olduğunu bildirdi.

Fas'ta sıcak hava 24 saatte 21 kişinin ölümüne neden oldu

'taki dalgası, Beni Mellal kentinde 24 saat içinde en az 21 kişinin ölümüne neden oldu.

Ülkenin meteoroloji departmanı, pazartesiden çarşambaya kadar Kuzey Afrika ülkesinin çoğunu etkileyen yüksek sıcaklıkların bazı bölgelerde 48 santigrat dereceye ulaştığını bildirdi.

Bölge sağlık müdürlüğünden yapılan açıklamada, Beni Mellal'de “ölümlerin çoğunun kronik hastalıklardan muzdarip kişiler ve yaşlılar olduğu, yüksek sıcaklıkların sağlık durumlarının kötüleşmesine katkıda bulunduğu” belirtildi.

Bazı yerlerde 37 dereceye yaklaşan sıcaklıklar kaydeden meteoroloji departmanına göre, Fas bu kış üst üste altıncı kez kuraklık ve rekor sıcaklık yaşadı ve ocak ayı 1940'tan bu yana ülkenin en sıcak ayı oldu.

Artan sıcaklıklar ve rezervuar seviyelerini düşüren uzun süreli kuraklık, hayati önem taşıyan tarım sektörü için bir tehdit oluşturuyor.

Su Bakanı Nizar Baraka, haziran sonunda yaptığı açıklamada su buharlaşmasının günde 1,5 milyon metreküpe ulaştığını söyledi.

Fas'ın rekor sıcaklığı olan 50.4 derece, geçen yıl ağustos ayında ülkenin güneyindeki Agadir'de kaydedilmişti.

Bilim insanları, iklim değişikliğini sıcak hava dalgaları da dahil olmak üzere daha uzun süreli, daha güçlü ve daha sık görülen aşırı hava koşullarıyla ilişkilendiriyor.

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