Fas'taki tatbikata katılan iki ABD askeri kayıp

Fas’ta kayıp asker alarmı verildi. ABD Afrika Komutanlığı (AFRICOM), Fas’ın Tan-Tan kenti yakınlarındaki Cap Draa Eğitim Alanı civarında dün düzenlenen “Afrika Aslanı 2026" tatbikatına katılan iki ABD askerinin kayıp olarak bildirildiğini açıkladı.



Arama-kurtarma operasyonları; Amerika Birleşik Devletleri, Fas ve diğer ortak ülke güçlerinin koordinasyonunda yürütülüyor.



Kara birlikleriyle eş zamanlı olarak havadan keşif ve denizde arama faaliyeti yapılıyor. Yetkililer, olayın meydana geliş koşullarına ilişkin soruşturmanın titizlikle sürdürüldüğünü ve arama çalışmalarının devam ettiğini kaydetti.