Fas'taki "Z Kuşağı" protestolarında can kaybı arttı

Fas İçişleri Bakanlığı, ülkede gençlerin "eğitim ve sağlık reformu ile yolsuzlukla mücadele" talebiyle düzenlediği gösterilere ilişkin açıklama yaptı.



Protestoların bir kısmının şiddetini artırarak kamu güvenliği ve düzenini tehdit eden gösterilere dönüştüğü öne sürülerek, ciddi şiddet ve kargaşa eylemlerinin yaşandığı aktarıldı.



Göstericilerin yüzde 70'ten fazlasının "bıçak kullanma, taş atma, gaz bombası patlatma ve lastik yakma" gibi eylemlerde bulunan reşit olmayan çocuklardan oluştuğu iddia edildi.



23 BÖLGEDE GÖSTERİLER VAR



Protestolarda 3 göstericinin öldüğü, 326'sı güvenlik görevlisi olmak üzere 354 kişinin yaralandığı, 271 kamu aracı ile 175 özel araçta ciddi maddi hasar meydana geldiği ifade edildi.



Fas İçişleri Bakanlığı açıklamasında, ülkenin 23 bölgesinde meydana gelen "saldırı", "vandallık" ve "yağma" gibi şiddet eylemlerinden yaklaşık 80 idari, sağlık, güvenlik ve sosyal tesis ile banka şubeleri ve ticari işletmelerin etkilendiği belirtildi.

İDDİA: SİLAHLARI ELE GEÇİRMEYE ÇALIŞTILAR

İnezgane Ait Melul Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, gece bir grup göstericinin jandarma merkezine saldırarak cephane ve silahları ele geçirmeye çalıştığı öne sürüldü.

Saldırıyı engellemeye çalışan güvenlik güçlerinin “meşru müdafaa kapsamında” silah kullanmak zorunda kaldığı iddia edilerek, olayda 2 kişinin açılan ateş sonucu yaşamını yitirdiği, bazı kişilerin de yaralandığı kaydedildi.



HÜKÜMETTEN REFORM ADIMI



Fas'ta başta Kazablanka, Tanca ve Tetuan olmak üzere birçok kentte gençlerin düzenlemek istediği protestolar güvenlik güçlerince engellenirken, yetkililer 24 kişinin trafiği engelleme gerekçesiyle gözaltına alındığını açıklamıştı.

Protestoların şiddet ve tahribata dönüşmeye başladığı sırada hükümetten yapılan ilk resmi açıklamada, "gençlerin sosyal taleplerine olumlu ve sorumlu şekilde yanıt vermeye hazır olunduğu" ifade edilmişti.



Parlamentodaki Sosyal İşler Komisyonunun ise yarın Sağlık Bakanı'nın katılımıyla sağlık sistemindeki reformları görüşmek üzere toplanacağı duyurulmuştu.