Fath-360'lar yola çıkıyor: İran'dan Rusya'ya can suyu

İran, Ukrayna'ya karşı kullanılmak üzere geçen yıl Rusya'ya gönderdiği kısa menzilli balistik füze rampalarını yakın gelecekte teslim etmeye hazırlanıyor.

Reuters'a göre Fath-360 rampalarının teslimatı, Rusya'nın komşusuna yönelik saldırılarını desteklemeye yardımcı olacak ve Moskova ile Tahran arasında derinleşen güvenlik bağlarını yeniden teyit edecek.

Analistler, 120 kilometre menzile sahip Fath-360'ın Ukrayna cephe birliklerine, yakındaki askeri hedeflere ve Rusya sınırına yakın nüfus merkezlerine ateş etmek için Moskova'ya yeni bir silah vereceğini söyledi.

ABD geçtiğimiz eylül ayında İran'ın, füzeleri Rus bandıralı 9 gemiyle gönderdiğini açıklamış, o dönemde Reuters'a konuşan üç kaynak ise füzelerin fırlatma rampalarını içermediğini belirtmişti.

İsimlerinin açıklanmaması kaydıyla konuşan Batılı güvenlik yetkilileri ve bölgesel yetkili, Fath-360 rampalarının teslimatının yakın olduğunu söyledi.

400'DEN FAZLA BALİSTİK FÜZEDEN SÖZ EDİLİYOR

Rusya ve İran daha önce Tahran'ın Moskova'nın Şubat 2022'de başlattığı Ukrayna işgaline yardım etmek üzere füze ya da başka bir silah gönderdiğini reddetmişti. ABD'li, Ukraynalı ve Avrupalı yetkililer İran'ın Rusya'ya binlerce insansız hava aracı ve top mermisi sağladığını söylüyor.

ABD Merkez Kuvvetler Komutanı General Christopher Cavoli geçtiğimiz ay ABD'li milletvekillerine verdiği demeçte Fath-360'lara açık bir gönderme yaparak İran'ın Rusya'ya 400'den fazla kısa menzilli balistik füze bağışladığını söyledi.

İran'ın Moskova'ya başka türde kısa menzilli balistik füzeler verdiğine ya da Rus güçlerinin Fath-360 kullandığına dair kamuoyuna yansıyan herhangi bir bilgi bulunmuyor.