Faturalar ve yalnızlık yaşlıların en büyük derdi. Çareyi arkadaşlık sitesinde buldular

Sky news'te yer alan habere göre İngiltere'de yapılan bir araştırma yaşlıların evlerine arkadaş aradıklarını gözler önüne serdi.

SpareRoom'un yeni verilerine göre, 65 yaş ve üzeri ev arkadaşlarıyla yaşayanların oranı son 10 yılda 3 katına çıktı. Yaşlılar ev arakadaşlığı sitelerinde de yer alıyor. Sitelerin verilerine göre 2025 yılında 65 yaş üstü kişilerin ev arkadaşlığı arama oranı yüzde 2,4 oldu. Bu oran 10 yıl önce yüzde 0,8 olarak kayıtlara geçmişti.

Geçen yıl paylaşımlı konaklama yerlerinde yaşayanların yüzde 25,6'sını 18-24 yaş arası kişiler oluştururken, bu oran 2015'te yüzde 31,8 olmuştu.

Kiralarda keskin artışlar ve faturaların durumu yaşlıları buna mecbur ediyor. Aynı zamanda yaşanan yalnızlık durumu odalarını kiraya vermeye itiyor. Faturalar ve kiraların durumu genç kitlenin aile evinden ayrılmasını da zorlaştırıyor.