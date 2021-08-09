Fauci: Daha kötü varyantlar görebiliriz

ABD Başkanı Joe Biden'in Sağlık Başdanışmanı ve ABD Ulusal Alerji ve Bulaşıcı Hastalıklar Enstitüsü Direktörü Dr. Anthony Fauci, yeni varyantlara karşı aşılamanın önemini vurgulayarak, "Virüse gelişme şansı verirsek, çok daha kötü bir varyant ortaya çıkabilir" dedi.

Aşı karşıtlarına, "Virüs daha da güçlenmeden yok etmek için sorumluluğunuzu yerine getirin ve aşı olun" diye seslenen Fauci, Covid 19'u atlatan kişilere de aşı çağrısı yaptı.

Hastalığı atlatan kişilerin, aşı oldukları taktirde güçlü bir antikor koruması oluştuğunu vurgulayan Fauci, bu korumanın, hasta olmayan kişilerde çift doz aşının sağladığı korumanın iki katı olduğuna vurgu yaptı.