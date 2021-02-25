Fauci’den uzun Covid açıklaması: Yeni veriler 9 aya kadar sürdüğünü gösteriyor

ABD Başkanı Joe Biden’ın sağlık danışmanı ve immünoloji (bulaşıcı hastalıklar) uzmanı Anthony Fauci, yeni yayınlanan verilere bakıldığında uzun Covid-19 semptomlarının dokuz aya kadar devam ettiğini açıkladı.



Beyaz Saray’da verdiği brifing ile açıklamalarda bulunan Fauci, Washington Üniversitesi tarafından yürütülen araştırmanın bulgularını paylaştı.



ŞİDDETİ HAFİF İLA GÜÇSÜZLEŞTİRİCİ ARASINDA



Hastaların yaklaşık yüzde 30'unun aylarca süren yorgunluk, uyku bozuklukları ve nefes darlığı gibi semptomlar bildirdiğini belirten Anthony Fauci, Ulusal Alerji ve Bulaşıcı Hastalıklar Enstitüsü araştırmacılarının şu anda Covid-19'un Akut Sonrası Sekeli veya PASC olarak adlandırdıkları "uzun Covid" semptomlarının enfeksiyondan dokuz ay sonra gelişebileceğini ve şiddetinin ise hafif ila güçsüzleştirici arasında değişebileceğini söyledi.



‘BAZI İNSANLARI ÇABUK İYİLEŞMESİNİ SAĞLAYAN NEDİR?’



Fauci, ülkedeki Ulusal Sağlık Enstitüleri’nin uzun Covid'i incelemek, bireyler için nedenleri ve olası tedavileri belirlemek için bir girişim başlattığını söylerken "Bazı insanları savunmasız kılan, diğerlerinin çabuk iyileşmesini sağlayan nedir? Bunu araştırıyoruz" şeklinde konuştu.



‘GÜNEY AFRİKA MUTASYONU DAHA SORUNLU’



ABD Alerji ve Bulaşıcı Hastalıklar Enstitüsü Direktörü Anthony Fauci, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, mutasyona uğrayan Covid-19'un Güney Afrika'daki varyantı hakkında henüz çok fazla bilgi olmadığını ve bu türün Covid-19'un İngiltere'deki mutasyonundan daha "sorunlu" olduğunu belirtmişti.



ABD Alerji ve Bulaşıcı Hastalıklar Enstitüsü Direktörü Anthony Fauci, corona virüs aşısının, yeniden virüse yakalanmayı önlemekte doğal bağışıklık geliştirmekten daha etkili olduğunu söylemişti.