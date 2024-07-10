Fazla mesai yapan robot "intihar etti"

Güney Kore 'de Gumi Kent Konseyi'nde çalışan bir devlet memuru robot intihar etti. Robot, belediye personeli tarafından saat 16.00 civarında birinci ve ikinci katlar arasındaki merdivenlerin dibinde bulundu. Kasıtlı olarak 2 metre uzunluğundaki bir merdivenden kendini atmıştı. Raporlara göre, bu şimdiye kadar belgelenen ilk robot intiharı. Bundan önce, Steve adlı bir robotun Washington'da bir çeşmede boğularak intihar ettiğine dair başka bir rapor vardı. Ancak daha sonra bunun "gevşek bir tuğla yüzeyden kayması" sonucu meydana gelen bir kaza olduğuna karar verildi.

ROBOT NEDEN İNTİHAR ETTİ?



Robot, Bear Robotics adlı Kaliforniya merkezli bir girişim tarafından tasarlandı. Ekim 2023'te atandı (Gumi Şehir Konseyi tarafından atanan ilk robot) ve Robot Süpervizörü lakabını aldı.



Tıpkı diğer tüm "insan" çalışanlar gibi, 9-4 vardiyasında çalışıyordu ve hatta kendi çalışan kartı bile vardı.

Görevi, belgeleri, bilgileri ve şehir promosyonlarını teslim etmeye yardımcı olmaktı ve personele göre, yaptığı işte gerçekten yetenekliydi. Robotu gerçekten kendilerinden biri olarak düşünüyorlardı.



Ancak bunun bir kaza olma ihtimalinin çok düşük olduğunu belirtmekte fayda var; hizmette olan diğer robotların aksine, Robot Süpervizörü asansörle katlar arasında seyahat etmeye alışkındı.



Günün sonunda, robot karmaşık bir makineydi, merdivenden yuvarlanmasına yol açan dahili bir arıza da olabilir.



ROBOTUN YERİNİ DOLDURACAKLAR MI?



Güney Kore'nin farklı endüstrilerde aktif olarak robot atayan birkaç ülkeden biri olduğu düşünüldüğünde gelecekte rbotu değiştirmeleri mümkün. Ancak Gumi Şehir Konseyi robotu hemen değiştirmemeye karar verdi.



Uluslararası Robotik Federasyonu'nun hazırladığı bir rapora göre, Güney Kore'de her on normal "insan" çalışana karşılık bir robot çalışan bulunuyor.