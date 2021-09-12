FBI 11 Eylül'ün gizli belgelerini erişime açtı

ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI), 11 Eylül terör saldırılarına ilişkin "gizli belgelerin" ilkini kamuoyuyla paylaştı.

NTV Haber 12.09.2021 - 08:41

FBI 11 Eylül'ün gizli belgelerini erişime açtı

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11 Eylül saldırılarının 20.yılı

11 Eylül saldırılarının 20.yılı

Amerikan CNN televizyonunda yer alan habere göre, paylaşılan "gizli belge" 2016 yılına ait.

Belgede, 11 Eylül'de saldırıları düzenleyen hava korsanlarından "ikisine" yardım ettiği düşünülen bir Suudi vatandaşı hakkında yapılan çalışmaların ayrıntıları yer alıyor.

Belgeye göre, şüpheli, Los Angeles'ta öğrenci olan ancak FBI'ın Suudi Arabistan'ın istihbarat ajanı olduğunu düşündüğü Ömer el-Bayumi. Belgelerde FBI'ın el-Bayumi'den neden şüphelendiğine dair kanıtlar ve tanık ifadeleri bulunuyor.

Belgede, El-Bayumi iki hava korsanına seyahat, konaklama ve finansman yardımı sağlamaya "dahil olmuş" olarak tanımlanıyor.

Yayınlanması beklenen diğer belgelerin ne zaman açıklanacağına dair bir bilgi verilmedi.

ABD Başkanı Joe Biden geçtiğimiz hafta, 11 Eylül saldırılarıyla ilgili bugüne kadar gizli olan belgelerin halka açılmasını öngören başkanlık kararnamesini imzalamıştı.

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