FBI, 1982'de Kraliçe 2. Elizabeth’e suikast planlandığını açıkladı

İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth, Amerika Birleşik Devletleri'ne 1982'de yaptığı ziyarette suikast tehdidiyle karşı karşıya kaldı. Bu bilgi, Amerikan Federal Soruşturma Bürosu FBI dosyasından.



FBI, Kraliçenin ölümünden sonra Amerika ziyaretlerinden bir dosya hazırladı. 102 sayfalık belge, FBI'ın bilgi sitesine yüklendi.



Tehditler, İngiltere'ye karşı yıllarca silahlı mücadele yürüten İrlanda Cumhuriyetçi Ordusu IRA'dan geliyordu.



San Francisco'da bir eğlence mekanında oturan Amerikalı polis, tanıştığı bir İrlandalıyla telefonda konuştu.



Daha önce Kuzey İrlanda'da plastik mermiyle öldürülen kızının intikamını almak istediğini söyledi. Bu görüşme, Kraliçe 2. Elizabeth'in California ziyaretinden 1 ay önce gerçekleşti. Polis durumdan şüphelendi, federal ajanları arayarak haber verdi.



Belgelere göre, şüpheli şahsın iki planı vardı. Golden Gate Köprüsü'nün altından geçen Britanya Kraliyet Yatı'na bomba bırakacaktı ya da Kraliçenin Yosemite Ulusal Parkı ziyaretinde saldırı düzenleyecekti.



Kraliyet Yatı Golden Gate'in altından geçerken tüm yollar kapatıldı. Ancak belgelerde Ulusal Park ziyaretiyle ilgili başka ayrıntı verilmedi. 1976'da 2. Elizabeth, Amerika'nın ikiyüzüncü yıldönümü için New York'taydı.



FBI, Battery Park'ın üzerinden "İngiltere İrlanda'dan defol" pankartı taşıyan bir uçağın geçeceğine yönelik ihbar aldı.



Kraliçe'nin 1989 Kentuck ziyaretinden önce de bir FBI notunda "İrlanda Cumhuriyet Ordusu'ndan İngiliz Monarşisine yönelik tehdit her zaman mevcut" yazıyordu.



Kraliçe, toplamda 13 Amerikan başkanı gördü. Bunlardan 12'siyle tanıştı.