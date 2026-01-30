FBI ajanı taklidiyle CEO'nun katil zanlısını kaçırmaya çalıştı

2025 Aralık ayında ABD'yi sarsan CEO suikastına ilişkin dava sürerken, cinayetle ilgili filmleri aratmayan bir olay meydana geldi.

ABD'nin en büyük sağlık sigorta şirketlerinden UnitedHealthcare'in Üst Yöneticisi (CEO) Brian Thompson'ı 4 Aralık 2024'te New York Manhattan'da 3D yazıcıyla üretilmiş bir silahla öldürdüğü gerekçesiyle yargılanan Luigi Mangione'nin hapisten kaçırılmaya çalışıldığı açıklandı.

Mark Anderson isimli bir kişinin 28 Ocak günü FBI ajanı gibi davranarak, Mangione'yi New York'ta tutuklu yargılandığı gözaltı merkezinden kaçırmaya çalıştığı sırada gözaltına alındığı ifade edildi.

New York Doğu Bölge Mahkemesi savcılarının hazırladığı dosyada Anderson'un, Brooklyn'deki Metropolitan Gözaltı Merkezi'ne giderek, FBI ajanı olduğunu ve Mangione'nin serbest bırakılması için mahkeme emri bulunduğunu iddia ettiği bilgisi paylaşıldı.

ÇANTASINDAN BARBEKÜ ÇATALI ÇIKTI

Federal ajan kılığına girerek "yetkilileri kandırma girişimi" nedeniyle suçlanan Anderson'ın, kimliği sorulduğunda Minnesota eyaletine ait ehliyetini gösterdiği, bununla birlikte hazırladığı çok sayıda belgeyi görevlilere verdiği kaydedildi. Savcılık dosyasına göre Anderson çantasında silahlar, barbekü çatalı ve pizza kesici alet bulunduğunu söyledi.

Mangione'nin gözaltı merkezinden kaçırılma girişimi, UnitedHealthcare'in CEO'sunu öldürmekten yargılanan Luigi Mangione'nin mahkemeye çıkacağı tarihten iki gün önce yaşandı.

MADURO DA AYNI MERKEZDE TUTULUYOR

ABD'nin gece baskınıyla alıkoyarak New York'a götürdüğü Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro ve eşi Cilia Flores de, Mangione'nin kaçırılma girişiminin yaşandığı gözaltı merkezinde tutuluyor.