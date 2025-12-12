FBI, Antifa'yı "ABD’deki en büyük iç terör tehdidi" olarak tanımladı ancak detay veremedi

ABD Temsilciler Meclisi İç Güvenlik Komitesi’nin yıllık “küresel tehditler” oturumunda konuşan FBI Ulusal Güvenlik Birimi Operasyon Direktörü Michael Glasheen, Antifa hareketini “ABD’nin karşı karşıya olduğu en acil ve en büyük iç terör tehdidi” olarak tanımladı. Ancak Glasheen, Antifa’nın yapısı, üyeleri ve faaliyetleri üzerine ayrıntılı sorulara net yanıtlar veremeyince oturumda tansiyon yükseldi.

Komitedeki en üst düzey Demokrat üye Bennie Thompson, Glasheen’e hareketin nerede örgütlendiğini ve kaç üyesi olduğunu sordu. Glasheen ise sayının “çok değişken” olduğunu, “aktif soruşturmaların sürdüğünü” söylemekle yetindi. Thompson, “Kanıtlayamayacağınız bir şeyi bu komiteye söylemeye gelmezsiniz. Ama siz söylediniz” diyerek tepki gösterdi.

Glasheen, FBI’ın Antifa ile ilgili 70 aktif soruşturma yürüttüğünü ve buna bağlı tutuklamaların bu yıl yüzde 171 arttığını açıkladı.

Oturum, ABD’de Antifa konusunda süregelen siyasi kutuplaşmayı bir kez daha ortaya koydu. Cumhuriyetçiler Antifa’yı örgütlü bir tehdit olarak ele alırken, birçok uzman bunun hiyerarşik bir yapıdan çok anti-faşist ve beyaz üstünlüğü karşıtı bir ideoloji olduğunu savunuyor.

İç Güvenlik Bakanı Kristi Noem ise oturumda farklı bir tartışma başlatarak, yasa dışı göçmenleri savunanları “utanç verici” olarak nitelendirdi ve “Eğer mevcut yasaları beğenmiyorsanız, değiştirmek sizin işiniz. Hepinizin kovulması gerektiğini düşünüyorum,” dedi. Noem ayrıca, geçtiğimiz ay Ulusal Muhafızlara saldırmakla suçlanan Afgan bir göçmenin, Biden dönemindeki yetersiz güvenlik taramalarının sonucu ülkeye alındığını öne sürdü.

FBI Direktörü Kash Patel’in oturuma katılmaması da dikkat çekti.

ANTIFA NEDİR?

Kamuya açık kaynaklarda "anti-faşizm" kelimesinin kısaltılmışı olarak kullanılan ve İkinci Dünya Savaşı öncesi Almanya'da yükselen Nazizm'e ve İtalya'daki faşist rejime karşı ortaya çıkan aşırı sol grup Antifa hareketinin kökeni, Avrupa'da 1930'lara dayanıyor.

Kendilerini bu muhalif grupların uzantısı gören kişiler tarafından ABD'de 1980'lerden sonra ortaya çıkan Antifa, bu dönemde "Dazlaklar" olarak anılan Neonazi sempatizanlarına ve ırkçı örgüt Ku Klux Klan'a (KKK) karşıt duruş sergiledi.

ABD'de Antifa, politik reform ve uzlaşıdan ziyade siyasi hedeflerine doğrudan eylemler yaparak ulaşma yolunu seçen "aşırıcılar" olarak biliniyor.

Faşizme ve ırkçılığa karşı özellikle toplumsal olay ve protestolarda kendini gösteren bu gruplar, karşı tarafı yıldırma, fiziksel şiddet eylemleri ve mala zarar verme gibi "protesto taktikleri"ni kullanmasıyla öne çıkıyor.

LİDERSİZ VE HİYERARŞİSİZ BİR GRUP

Takipçilerini bazı ideolojileri paylaşan aktivistlerin oluşturduğu "Antifa", yapılandırılmış "merkezi" bir gruptan daha çok belirsiz bir sosyal hareket olarak tanımlanıyor.

Grubun takipçileri, hareketin "gizli" olduğunu ve resmi liderlerinin bulunmadığını belirtirken kendilerini üye olarak tanımlayanlar bilinmediği için sempatizan sayısı tahmin edilemiyor.

"Otoriter, homofobik, ırkçı ve yabancı düşmanı" gördükleri eylemlere karşı kampanya yürüten grubun bazen, "Black Lives Matter (Siyahların Hayatı Önemlidir)" gibi aynı konular etrafında bir araya gelen diğer yerel aktivist ağlarla işbirliği yaptığı biliniyor.

AŞIRI SAĞCILARLA MÜCADELE EDİYORLAR

Yerel düzeyde küçük kolektifler veya hücreler şeklinde örgütlenen grup, özellikle 2017'de Virginia eyaletinin Charlottesville kentinde düzenlenen, aşırı sağcı kesimlerin bir araya geldiği "Sağı Birleştirin" mitinginde varlığını hissettirdi.

Grubun, aşırı milliyetçi ABD'lilerin gerçekleştirdiği yürüyüşü protesto etmesi sonrası şiddet olayları yaşandı. Olağanüstü hal ilan edilmesine neden olan olaylarda aşırı milliyetçi 20 yaşındaki gencin, aracını kasten ırkçılık karşıtlarının üstüne sürmesi sonucu bir kişi hayatını kaybetti ve birçok kişi yaralandı.

Trump, 2020'de Minnesota eyaletinin Minneapolis kentinde 46 yaşındaki siyahi George Floyd'un polis memuru tarafından ensesine basılarak öldürülmesine karşı düzenlenen protestolardaki şiddetten dolayı Antifa'yı sorumlu tuttu.

2021'de de biri polis 5 kişinin hayatını kaybetmesine neden olan Kongre baskınının ardından, olayların arkasında Antifa'nın bulunduğuna ilişkin iddialar ortaya atıldı.

Öte yandan federal savcılara göre, suç duyurularının çoğu, aşırı sağcı "Proud Boys" ve "Oath Keepers" gibi Trump destekçisi grupların üyeleri için yapıldı.