FBI, Beyaz Saray'daki UFC etkinliğine yönelik saldırının engellendiğini duyurdu

Patel, X hesabından yaptığı açıklamada, 14 Haziran Pazar günü Beyaz Saray 'da düzenlenen UFC etkinliği esnasında düzenlenmesi planlanan saldırı girişimi hakkında detayları paylaştı.

FBI'ın saldırı planından etkinlikten 4 gün önce (10 Haziran'da) haberdar olduğunu belirten Patel, "FBI, ortaklarımız ve Adalet Bakanlığının birden fazla eyaleti kapsayan operasyondaki hızlı müdahalesi sayesinde, şu anda çok sayıda şahıs gözaltında ve planlandığı iddia edilen saldırılar daha başlamadan engellendi." ifadelerine yer verdi.

Patel, söz konusu saldırı girişiminin "alışılmadık bir durum olmadığı" değerlendirmesinde bulunarak, FBI'ın bu tür büyük kalabalıkların toplandığı etkinliklerde "ABD vatandaşlarının hayatını tehdit edenleri tespit etmek üzere yapılandırılmış" bir kurum olduğunu vurguladı.

FBI Direktörü, saldırı planından "başkent Washington dışındaki şahısların dahil olduğu olası bir tehdit" olarak bahsederken, kime yönelik olduğu hakkında detay vermedi.

Söz konusu saldırı planı ile ilgili soruşturmanın devam ettiğini belirten Patel, bu konuda "izin verilen ölçüde" kamuoyunu bilgilendirmeyi sürdüreceklerini kaydetti.

Beyaz Saray 14 Haziran'da ilk kez bir UFC etkinliğine ev sahipliği yaparken, "UFC Freedom 250" adı verilen bu tarihi organizasyon, ABD'nin 250. kuruluş yıl dönümü ile Başkan Trump'ın 80. yaş günü kutlamaları kapsamında düzenlenmişti.