FBI Demokrat Kongre üyeleri hakkında inceleme başlattı

ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI), ordu mensuplarına "yasa dışı emirleri reddetme" çağrısında bulunan bir video yayınlayan altı Demokrat Kongre üyesiyle görüşme talebinde bulundu.

Daha önce Başkan Donald Trump, videoda yer alan isimleri "vatan haini" olarak nitelendirmiş ve Savunma Bakanlığı (Pentagon) da eski bir donanma pilotu olan Senatör Mark Kelly hakkında inceleme başlatmıştı.

Temsilciler Meclisi üyeleri Jason Crow, Chris Deluzio, Maggie Goodlander ve Chrissy Houlahan tarafından yapılan ortak açıklamada, FBI’ın Temsilciler Meclisi ve Senato güvenlik birimleriyle iletişime geçerek kendileriyle mülakat yapmak istediği bildirildi.

AFP'nin aktardığına göre Demokrat vekiler, Başkan Trump’ın FBI’ı Kongre üyelerini sindirmek ve taciz etmek amacıyla bir araç olarak kullandığını savundu.

Vekiller, yaptıkları açıklamada "Hiçbir sindirme veya taciz teşebbüsü bizi işimizi yapmaktan ve Anayasa'ya sadık kalmaktan alıkoyamayacaktır" ifadelerini kullandı.

Reuters haber ajansına konuşan bir Adalet Bakanlığı yetkilisi, görüşmelerin "herhangi bir suç unsuru olup olmadığını belirlemek" amacıyla talep edildiğini aktardı.

PENTAGON DA SENATÖR KELLY HAKKINDA İNCELEME YÜRÜTÜYOR

Savunma Bakanı Pete Hegseth, dün kamuoyuna açıklanan bir notta, videoda yer alan Arizona Senatörü ve eski astronot Mark Kelly’nin durumunun Deniz Kuvvetleri Sekreterliği tarafından incelenmesini talep etmişti.

Hegseth, Kelly’nin "potansiyel olarak suç teşkil eden yorumlar" yaptığını belirterek inceleme sonucunun 10 Aralık’a kadar kendisine raporlanmasını istemişti.

Uzay Mekiği Endeavour’un son uçuşuna komuta eden emekli Deniz Kuvvetleri pilotu Kelly, kendisine yönelik suçlamalara karşı çıkarak "zorbalar tarafından susturulamayacağını" ifade etti.

Kelly ve diğer beş Demokrat siyasetçi, yayınladıkları videoda askerlerin ABD Başkanı'na değil, anayasaya yemin ettiğini ve yasa dışı emirleri reddetme yükümlülükleri bulunduğunu hatırlatmıştı.

TRUMP, VEKİLLERİ "VATANA İHANETLE" SUÇLADI

Başkan Donald Trump, videonun yayınlanmasının ardından sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, askerlere emirlere uymama çağrısı yapan kişilerin "vatan haini" olduğunu ve bu suçun "idamla cezalandırılabileceğini" öne sürdü. Trump ayrıca bu kişilerin hapse atılması gerektiğini savundu.

Demokrat vekiller videoda belirli bir emirden bahsetmese de Trump yönetimi son dönemde uyuşturucu kaçakçılığıyla mücadele kapsamında Karayipler ve Doğu Pasifik’te küçük teknelerin vurulması emrini vermişti.

Ayrıca Trump’ın yerel yönetimlerin itirazlarına rağmen Ulusal Muhafızları çeşitli şehirlerde görevlendirmesi tartışmalara neden olmuştu.

CUMHURİYETÇİLERDEN İTİRAZ

FBI ve Pentagon’un başlattığı incelemeler, Cumhuriyetçi Parti içinden de tepki aldı.

Alaska Senatörü Lisa Murkowski, askerlerin yasa dışı emirleri reddedebileceğini hatırlatan vekillerin "vatana ihanet" ile suçlanmasının yanlış olduğunu belirtti.

Murkowski, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Savunma Bakanlığı ve FBI'ın bu mesnetsiz soruşturmadan daha önemli öncelikleri olmalıdır" değerlendirmesinde bulundu.

Videoda yer alan bir diğer isim olan Michigan Senatörü Elissa Slotkin ise FBI’ın terörle mücadele biriminin kendileri hakkında soruşturma açtığına dair bir not ilettiğini açıkladı.

Slotkin, Başkan’ın FBI’ı siyasi rakiplerine karşı bir silah olarak kullanmasının, videoyu çekme gerekçelerini haklı çıkardığını savundu.

"TRUMP, FBI DİREKTÖRÜ PATEL'İ GÖREVDEN ALACAK"

Soruşturmaların gölgesinde, FBI Direktörü Kash Patel’in görevden alınacağına dair iddialar gündeme geldi. MS NOW haber platformu, Patel’in yerine FBI Direktör Yardımcısı Andrew Bailey’nin getirilebileceğini öne sürdü.

Fakat Başkan Trump, Air Force One uçağında gazetecilere yaptığı açıklamada bu iddiaları yalanlayarak Patel’in "harika bir iş çıkardığını" söyledi.

Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt de haberi "tamamen uydurma" olarak nitelendirdi.

PATEL'İN SEHAYAT HARCAMALARI GÜNDEMDE

Bunun yanı sıra FBI Direktörü Kash Patel, son haftalarda kamu kaynaklarını kullanımı ve sosyal medya paylaşımları nedeniyle eleştirilerin odağında yer alıyor.

New York Times gazetesi, FBI’ın Patel’in kız arkadaşı Alexis Wilkins için koruma amaçlı bir SWAT ekibi görevlendirdiğini yazmıştı.

Ayrıca Patel’in hükümete ait jetleri kişisel seyahatleri ve Wilkins’i ziyaret etmek için kullandığı iddia edildi.

Patel ise bu uygulamanın güvenli iletişim ekipmanlarına erişim sağlama amaçlı standart bir prosedür olduğunu savundu.

ADALET BAKANLIĞI'NDA İŞTEN ÇIKARMALAR DEVAM EDİYOR

Trump’ın ocak ayında başlayan ikinci döneminden bu yana, FBI’ın da bağlı olduğu Adalet Bakanlığı’nda 200’den fazla çalışan işten çıkarıldı.

Görevden alınanlar arasında Trump veya müttefikleriyle ilgili ceza davalarında çalışan çok sayıda personel bulunuyor.

FBI Direktörü Patel, daha önce yaptığı açıklamalarda FBI’ın istihbarat toplama yetkisinin elinden alınması ve Trump’ın ajandasını desteklemeyen çalışanların kurumdan temizlenmesi gerektiğini savunmuştu.

Patel, Demokrat vekillere yönelik soruşturmayla ilgili bir gazetecinin sorusuna verdiği yanıtta, konunun "devam eden bir süreç" olduğunu belirterek detay vermekten kaçındı.

Patel, soruşturma kararının FBI bünyesindeki kariyer memurları ve analistler tarafından verildiğini ifade etti.