FBI Direktörü, "İşten çok gece kulübüne gidiyor" diyen gazeteciye dava açtı

FBI Direktörü Kash Patel’in avukatları, açtıkları davada “FBI Direktörü olduktan sonra gece kulüplerinde tek bir dakika bile geçirmedi” diyerek MSNBC yazarı Frank Figliuzzi’nin iddiasını yalanladı.



Dava dilekçesinde, ifadelerin tamamen hayal ürünü olduğu iddia edildi ve Figliuzzi’nin Patel’e karşı daha önce de aşağılayıcı ifadeler kullandığı, onu “şimdiye kadarki en yetersiz kabine adayı” olarak nitelendirdiği hatırlatıldı.

Patel’in avukatları, MSNBC yorumcusunun bu iddiayı kasıtlı olarak ortaya atarak hem kişisel şöhretini artırmaya çalıştığını, hem de Patel’i siyasi nedenlerle küçük düşürmeyi amaçladığını savundu.



MSNBC, 5 Mayıs'ta söz konusu iddiayı geri çekmiş, sunucu Jonathan Lemire “Bu bir yanlış beyanattı. Bu iddia teyit edilmedi” açıklamasında bulunmuştu.



Figliuzzi ise henüz konuyla ilgili bir açıklama yapmadı.