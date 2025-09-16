FBI Direktörü Senato'da meydan okudu: "Hiçbir yere gitmiyorum"

FBI Direktörü Kash Patel, FBI’ın şiddet suçlarıyla ilgili daha fazla gözaltı ve yasa dışı silah ele geçirme başarısını öne çıkararak, “Ben hiçbir yere gitmiyorum” dedi.

Ancak Patel, oturumda Kirk suikastıyla ilgili yanlış bilgilendirme nedeniyle yoğun eleştiriye maruz kaldı. Patel, saldırgan yakalanmadan önce sosyal medyada yanlışlıkla şüphelinin gözaltına alındığını duyurmuş, bu da büyük karışıklığa yol açmıştı.

"GÜVENLİK KARARLARINI İHLAL ETTİ"

Komite Başkanı Demokrat Senatör Dick Durbin, “Patel, soruşturmada kritik bir aşamada temel güvenlik kurallarını ihlal etti. Bu, FBI’a ve kamu güvenliğine büyük zarar verdi” dedi.



Patel, Trump’a yakınlığıyla biliniyor ve göreve geldiğinden bu yana FBI’da onlarca kıdemli yetkiliyi görevden aldı. Eleştirmenler, bu tasfiyelerin kurumu siyasi etkiden bağımsız hareket etme ilkesinden uzaklaştırdığını savunuyor. Görevden alınan bazı eski ajanlar, Trump’a yeterince bağlı olmadıkları gerekçesiyle haksız şekilde işten çıkarıldıklarını öne sürerek dava açtı.



Oturumda ayrıca, Adalet Bakanlığı’nın temmuz ayında Jeffrey Epstein soruşturmasına ilişkin daha fazla belgeyi yayımlamama kararı da gündeme geldi.

Karar, Trump’ın çevresinde öfke yaratmış ve Epstein’ın güçlü kişilerle bağlantılarını yeniden gündeme taşımıştı. Patel, sorumluluğun 2004’te Florida’da yürütülen soruşturmada olduğunu öne sürerek suçlamaları reddetti.