FBI raporu: Rusya seçimlere müdahale etti

ABD Federal Soruşturma Bürosu FBI, Rusya ve İran'ın 3 Kasım'da yapılan başkanlık seçimlerine müdahale ettiğini öne sürdü.

Ulusal İstihbarat Direktörlüğü tarafından yayımlanan 15 sayfalık değerlendirme raporuna göre, Rusya, Demokrat aday Joe Biden'a karşı yanıltıcı ve asılsız iddialar yaydı. Söz konusu iddialarla, Biden'ın adaylığı yıpratılmaya çalışıldı.

İran'ınsa Trump karşıtı dezenformasyon kampanyası yürüttüğü iddia edildi.

Venezuela, Küba ve Hizbullah'ın da seçimlere etki etmeye yönelik girişimler içinde olduğu öne sürüldü. Ancak bunların Rusya ve İran'ın çabalarına göre daha küçük kapsamlı kaldığı belirtildi.

Raporda Çin'in seçimlere müdahale etme gibi bir amaç taşımadığı sonucuna varıldı.

Bunun nedeni olarak, Çin'in ABD ile ilişkilerde istikrar arayışında olması gösterildi.

'SAHTE TRUMP'TAN SEÇİMİ NASIL ÇALDILAR MASALI