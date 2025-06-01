FBI, sızıntı avına çıktı: Ajanlara yalan makinesi dayatması

ABD’de Başkan Donald Trump’ın Ocak 2025’te ikinci kez resmen göreve başlaması ile birlikte Washington yönetimi de yeniden yapılanma ve şekillenme sürecine girdi. Bu dönemde ABD’deki en tartışmalı atamalardan biri de Federal Soruşturma Bürosu’nun (FBI) başına Kash Patel’in getirilmesi oldu. ABD basınına yansıyan haberlere göre, Patel üst düzey FBI yetkililerinin işine son verirken, kurum içindeki rahatsızlık da artmaya devam ediyor.



The New York Times (NYT) gazetesinin haberine göre, Kash Patel, FBI yönetiminin karar ve davranışları hakkında basın mensuplarına bilgi sızdıranları bulmak için yalan makinesi testlerini de kullanıyor.

Habere göre, FBI ajanlarının bazıları işten çıkarılırken, diğerlerinin rütbesi indiriliyor ya da izne çıkarılıyorlar. Tüm bu eylemler için ise hiçbir izahatta bulunulmuyor. Patel, tüm bunların yanı sıra, bilgi sızdıranları bulmak için çalışanları yalan makinesi testlerine girmeye zorluyor. Tüm bunlar da kurum içindeki gerilim ve huzursuzluğu daha da artırıyor.



“HAMLELERİN ÇOĞU İNTİKAM OLARAK GÖRÜLÜYOR”



Misilleme korkusuyla kimliklerinin paylaşılmaması şartıyla gazeteye konuşan 10’dan fazla mevcut ve eski FBI çalışanı, Trump’a yakın isimlerin FBI’ı kendi dünya görüşlerine göre şekillendirme çabalarının Trump ya da tabanına karşı dava açmak isteyen yetkililer üzerinde caydırıcı bir etkisinin olabileceğine vurgu yaptı.

FBI çalışanları, personel konusunda atılan adımların çoğunu “intikam” olarak değerlendirdiklerini de sözlerine ekledi.



FBI, son haftalarda, başkent Washington’daki saha ofisinin elit federal kamu yolsuzluğu ekibini lağvetmişti. Bu ekip, özellikle Trump’ın 2020 başkanlık seçimlerinin sonuçlarını tersine çevirme çabalarına karşı başlattıkları soruşturmalarla biliniyordu. Eski ve mevcut FBI çalışanları, bu hamlenin Trump’ın adının karıştığı soruşturmaların “kapsama alanı dışına” çıkarıldığına işaret ettiğini söyledi.



FBI İÇİNDE “GÖZDAĞI KÜLTÜRÜ”



NYT'ye göre, FBI’ın yalan makinesini de gittikçe daha fazla kullanmaya başlaması, kurum içindeki “gözdağı kültürünü” daha da genişletti.

Habere göre, FBI Direktörü Patel, söz konusu tekniği, çalışanları kendi kararları ve hamleleri de dahil olmak üzere bir dizi konuyu konuşmaktan alıkoymak için kullanıyor. Eski FBI çalışanlarına göre, Patel’in yalan makinesini kullanım tarzı daha önce yapılanlara pek benzemiyor.



FBI için çalışırken yalan makinesi testlerini yapan isimlerden Jim Stern, birinin politikayı ihlal etmiş olması halinde bu tekniğin kullanılabileceğini ancak bir ajan meşru bir şekilde basına konuştuysa ve bu teste maruz bırakıldıysa “bunun mesele olacağını” belirtti.

