FBI, suikast soruşturmasında Trump'ı sorgulamak istiyor

İddiaya göre FBI, suikast girişimi soruşturması kapsamında "mağdur beyanını almak amacıyla"  eski Başkan Donald Trump'ı sorgulamak istiyor. Trump'ın kulağına isabet edenin "kurşun mu yoksa şarapnel parçası mı" olduğu konusunda ise tartışmalar devam ediyor.

FBI, suikast soruşturmasında Trump'ı sorgulamak istiyor

ABD'li bir yetkiliye göre FBI, girişimini soruştururken eski Başkan 'ı "mağdur beyanını almak amacıyla" sorgulamak istiyor.

FBI ayrıca perşembe günü yaptığı açıklamada, soruşturmacıların bu ay Pensilvanya'daki mitinginde Trump'a yapılan saldırıyla ilgili mermi parçaları ve diğer kanıtları incelemeye devam ettiğini açıkladı.

Kurumun bu saldırıyı eski başkana yönelik kesin bir suikast girişimi olarak gördüğü belirtildi.

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﻿KURŞUN MU ŞARAPNEL PARÇASI MI?

FBI Direktörü Christopher Wray, Trump'ın kulağına isabet edenin "kurşun mu yoksa şarapnel parçası mı" olduğu konusunda hala bazı sorular olduğunu söyledi.

Trump'ın yarasıyla ilgili sorular siyasi tepkileri körükledi. Trump "demokrasi için kurşun yediğini" söyledi ve ekibi aksi yöndeki her türlü imaya karşı çıktı.

Trump'ın danışmanı Steven Cheung, CNN'e yaptığı açıklamada, "Bu komplo teorisine inanan herkes ya akıl hastasıdır ya da siyasi nedenlerle bilerek yalanlar yaymaktadır" dedi.

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