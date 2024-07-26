FBI, suikast soruşturmasında Trump'ı sorgulamak istiyor

ABD'li bir yetkiliye göre FBI, suikast girişimini soruştururken eski Başkan Donald Trump 'ı "mağdur beyanını almak amacıyla" sorgulamak istiyor. FBI ayrıca perşembe günü yaptığı açıklamada, soruşturmacıların bu ay Pensilvanya'daki mitinginde Trump'a yapılan saldırıyla ilgili mermi parçaları ve diğer kanıtları incelemeye devam ettiğini açıkladı. Kurumun bu saldırıyı eski başkana yönelik kesin bir suikast girişimi olarak gördüğü belirtildi.

﻿KURŞUN MU ŞARAPNEL PARÇASI MI?



FBI Direktörü Christopher Wray, Trump'ın kulağına isabet edenin "kurşun mu yoksa şarapnel parçası mı" olduğu konusunda hala bazı sorular olduğunu söyledi.



Trump'ın yarasıyla ilgili sorular siyasi tepkileri körükledi. Trump "demokrasi için kurşun yediğini" söyledi ve ekibi aksi yöndeki her türlü imaya karşı çıktı.



Trump'ın danışmanı Steven Cheung, CNN'e yaptığı açıklamada, "Bu komplo teorisine inanan herkes ya akıl hastasıdır ya da siyasi nedenlerle bilerek yalanlar yaymaktadır" dedi.