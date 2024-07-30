FBI, suikast soruşturmasında Trump'ın tanıklığına başvuracak

Geçtiğimiz günlerde silahlı saldırıya uğrayan eski ABD Başkanı Donald Trump, FBI soruşturması için mağdur olarak ifade vermeyi kabul etti. Perşembe günü FBI soruşturmacıları Trump'ın tanıklığına başvurmak için bir araya gelecek. Mağdur tanıklığına başvurmak ceza soruşturmalarının rutin bir parçasıdır ancak isteğe bağlıdır.

FBI, suikast soruşturmasında Trump'ın tanıklığına başvuracak

Eski Başkanı ve Cumhuriyetçi aday , bu ay gerçekleşen girişimini soruşturan FBI için tanıklık yapmayı kabul etti.

Trump, Fox News'da yaptığı açıklamada, sorgulanması ile ilgili sorulan soruya FBI'ın "perşembe günü geleceğini" söyleyerek yanıt verdi.

Mağdur tanıklığına başvurmak ceza soruşturmalarının rutin bir parçasıdır ancak isteğe bağlıdır.

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"DİĞER MAĞDUR SORGULARIYLA TUTARLI OLACAK"

ÜSt düzey bir FBI yetkilisi, "Eski başkanın sorgusu, yaptığımız diğer tüm kurban sorgularıyla tutarlı olacak. FBI, tıpkı suçun diğer tanıkları gibi, gözlemlediği şey hakkında onun bakış açısını öğrenmek istiyor" diye konuştu.

FBI soruşturmacıları, 20 yaşındaki suikastçı Thomas Matthew Crooks'un cinayeti işleme amacını ortaya çıkarmak için çalışmalarını sürdürüyor.

Yetkililer, saldırganın silahlı saldırıdan önce "Oswald'ın Kennedy'den ne kadar uzakta olduğunu" araştırdığını açıklamıştı.

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GİRİŞİMLERİNİ ARAŞTIRDI

Genç saldırganın "enerji santralleri, toplu silahlı saldırılar, el yapımı patlayıcı cihazlarla ilgili bilgiler ve bu yılın başlarında Slovakya Başbakanı'na yönelik suikast girişimi" ile ilgili aramalar yaptığı da ortaya çıktı.

Araştırmada yer alan bir FBI yetkilisi, "Önceki sosyal çevresi yakın ailesiyle sınırlı görünüyor, hayatı boyunca çok az arkadaşı ve tanıdığı olduğunu düşünüyoruz" diye konuştu.

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SAHTE HESAPLARLA PATLAYICI ALDI

Crooks'un 2024'ün ilk yarısında ayrıca "aracında ve evinde ele geçirilen patlayıcı cihazları oluşturmak için kullanılan altı adet kimyasal maddeyle ilgili satın alma işlemi" gerçekleştirdiği belirlendi. Saldırgan bu satın alımlarda takma adlar kullanıyordu.

Soruşturmacılar, saldırganın ateşli silah parçaları, kimyasallar ve diğer patlayıcı bileşenleri satın almak için yabancı merkezli şifreli e-posta hesapları kullandığını da açıkladı.

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