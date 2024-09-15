FBI: Trump yakınında ateş açılması yeni bir suikast girişimi

ABD'de Cumhuriyetçilerin başkan adayı Donald Trump, Florida'da golf oynadığı sırada yakınlarından silah sesleri duyuldu. Trump'ın güvende olduğu açıklanırken, olayla ilgili bir şüphelinin de gözaltına alındığı belirtiliyor.



Amerikan basınında yer alan haberlere göre Trump, Florida'da bulunan Mar-a-Lago konutunun yakınlarındaki West Palm Beach'te golf oynuyordu.

OLAY YERİNDE BİR ADET AK-47 BULUNDU



"Golf sahasının dışında ateş açıldığı" Gizli Servis ajanlarının da silahlı bir şüpheliye ateş açtığı öne sürülüyor. Çevrede bulunan çalılıklarda bir adet AK-47 otomatik silahın bulunduğu ve olayla ilgili bir şüphelinin de gözaltına alındığı gelen bilgiler arasında.



Amerikan Gizli Servisi olayla ilgili soruşturma başlattı. Olayla ilgili bir kişinin yakalanıp gözaltına alındığı bildirildi.



ABD Başkanı Joe Biden ve Başkan Yardımcısı Kamala Harris'in olayla ilgili bilgilendirildiği açıklandı. Harris, olayla ilgili X üzerinden de paylaşım yaptı. "ABD'de şiddete yer yoktur" yazdı.

Öte yandan Palm Beach Emniyet yetkilisinin Trump'ın saldırgandan 400 ile 500 metre uzakta olduğunu söyledi.

TRUMP SUİKAST GİRİŞİMİNE UĞRAMIŞTI



Donald Trump, Pensilvanya'da düzenlediği miting sırasında suikast girişimine uğramıştı. Sağ kulağından yaralanan Trump, olay yerinden çıkarılırken gizli Servis, saldırganın miting alanı dışından ateş edilirek öldürüldüğünü açıklamıştı.



Trump, Truth Social üzerinden yaptığı paylaşımda, saldırıyı “ülkemizde böyle bir olayın gerçekleştiğine inanmak güç” sözleriyle değerlendirmiş ve güvenlik güçlerine teşekkür etmişti.