FBI, Trump'ı soruşturan ajanları birer birer kovuyor

FBI, eski Özel Savcı Jack Smith’in ABD Başkanı Donald Trump’a yönelik soruşturma ekibinde görev alan dört ajanı işten çıkardı. Reuters’a konuşan beş kaynağa göre, bu ajanlardan bazıları daha sonra göreve iade edildi.



Bu adım, Trump ya da müttefikleri hakkında yürütülen soruşturmalarda görev yapan personele yönelik son aylarda art arda gelen görevden alma dalgasının bir parçası.



İşten çıkarılan ajanlardan biri olan Jeremy Desor, son günlerde sosyal medyada hedef alınmıştı.





BİN SAYFALIK BELGE YAYINLANDI

Cumhuriyetçi Senato Yargı Komitesi Başkanı Charles Grassley, Smith’in “Arctic Frost” adlı soruşturmasına ilişkin bin sayfayı aşkın mahkeme celbini kamuoyuna açıklamış ve belgelerde FBI ile Adalet Bakanlığı çalışanlarının isimlerini sansürsüz paylaşmıştı.

Bu soruşturma, Trump’ın 2020 seçim yenilgisinin ardından iktidarda kalma girişimlerine odaklanıyordu.

ÖNCE KOVULDULAR, SONRA GÖREVE İADE EDİLDİLER

Blaire Toleman ve David Geist adlı iki ajan ise önce kovulduktan sonra kararın geri çekildiğini öğrendi.

Toleman Chicago Ofisi’nde görev yaparken, Geist şu anda FBI’ın rehine kurtarma gibi acil olaylara müdahale eden biriminde çalışıyor.

Kaynaklar, aynı gün görevden alınan başka ajanların da daha sonra yeniden göreve döndüğünü belirtti. FBI’ın bu karar değişikliğine neyin yol açtığı henüz bilinmiyor.

"ŞEFFAFLIK HESAP VERİLEBİLİRLİK GEREKTİRİR"

Senatör Grassley, Reuters’a yaptığı açıklamada, “Kamuoyunun vergilerinin nasıl harcandığını bilmeye hakkı var. Eğer ajanlar usulsüzlük yaptıysa, elbette hesap vermeliler. Şeffaflık, hesap verebilirliği getirir.” dedi.

Grassley ve diğer Trump yanlısı isimler, FBI’ın soruşturmasının Cumhuriyetçi siyasetçileri haksız yere hedef aldığını öne sürüyor. Ancak 2020 seçimleriyle ilgili federal davada suçlanan tek kişi Trump olmuştu.

BEYAZ SARAY BASKISI İDDİASI

Ocak ayından bu yana, Smith’in Trump'a yönelik soruşturmasında veya 6 Ocak Kongre baskını davalarında görev alan onlarca FBI ajanı, savcı ve destek personeli Adalet Bakanlığı’ndan uzaklaştırıldı.

FBI’ın eski vekil direktörü Brian Driscoll ve Washington saha ofisinin eski başkanı, yılın başında görevden alınmalarının ardından FBI Direktörü Kash Patel ve Adalet Bakanlığı’na dava açtı.

Dava dilekçesinde, Beyaz Saray’ın Trump’la ilgili dosyalarda görev alan personelin kovulması için büroya baskı yaptığı iddia edildi.