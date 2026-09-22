FBI’a büyük siber saldırı iddiası. Binlerce çalışanın verileri ele geçirilmiş olabilir

Siber suç dünyasında büyük ölçekli veri hırsızlığı ve şantaj saldırılarıyla tanınan ShinyHunters, FBI ’a ait sistemlerden terabaytlarca veri aldığını ileri sürdü. Grubun paylaştığı örnek verilerde binlerce FBI çalışanına ait olduğu belirtilen isim, telefon numarası, ev adresi, doğum tarihi ve bazı durumlarda aile bilgileri bulunduğu öne sürüldü.

Söz konusu verilerin tamamının gerçekliği ve saldırının kapsamı henüz bağımsız olarak doğrulanmış değil. Bu nedenle olayın FBI’ın merkezi sistemlerini ne ölçüde etkilediği ya da hassas soruşturma dosyalarının saldırganların eline geçip geçmediği bilinmiyor.

SHINYHUNTERS KİM?

ShinyHunters, yaklaşık 2020’den bu yana çok sayıda büyük ölçekli veri ihlaliyle gündeme gelen bir siber suç yapılanması olarak biliniyor.

ABD makamları daha önce grubu, şirket ağlarına sızarak kullanıcı ve müşteri verilerini çalmak, ardından bu bilgileri yeraltı forumlarında satışa çıkarmak veya şirketlerden para talep etmekle ilişkilendirmişti.

Grubun adı geçmiş yıllarda Ticketmaster, AT&T ve Santander gibi büyük şirketleri etkileyen veri ihlalleriyle de gündeme geldi. ShinyHunters’ın özellikle çalışanları kandırmaya dayalı sosyal mühendislik yöntemleri, çalınmış kullanıcı bilgileri ve şirketlerin kullandığı üçüncü taraf hizmetlerdeki güvenlik açıklarından yararlandığı biliniyor.

ABD Adalet Bakanlığı daha önce ShinyHunters faaliyetleriyle bağlantılı kişilere karşı soruşturmalar yürüttü. Grubun operasyonlarıyla ilişkilendirilen bazı kişiler ABD’de yargılandı ve mahkum edildi.

FBI da bu yıl yayımladığı bir siber güvenlik uyarısında ShinyHunters’ı büyük ölçekli veri hırsızlığı ve şantaj saldırılarıyla bağlantılı bir siber suç grubu olarak tanımlamıştı.

FBI DAHA ÖNCE DE HEDEF ALINDI

FBI’ın bilgisayar sistemleri geçmişte de çeşitli siber saldırılara maruz kaldı.

2021 yılında saldırganlar FBI’ın kullandığı bir sunucudaki güvenlik açığından yararlanarak kurumun resmi e-posta adreslerinden binlerce sahte siber saldırı uyarısı göndermişti. FBI daha sonra saldırının ana kurumsal e-posta sistemine erişim sağlamadığını açıklamıştı.

2023 yılında ise FBI’ın New York saha ofisine bağlı bir bilgisayar ağında siber güvenlik olayı meydana geldi. Büro olayın kontrol altına alındığını duyururken saldırının kapsamına ilişkin ayrıntılar kamuoyuyla sınırlı şekilde paylaşılmıştı.

FBI çalışanlarına ilişkin verilerin daha önce de internete sızdırıldığı olaylar yaşandı. 2016’da yaklaşık 20 bin FBI çalışanına ait olduğu bildirilen isim, görev unvanı, telefon numarası ve e-posta adreslerinden oluşan bir veri seti internette yayımlanmıştı.

Son ShinyHunters iddiasının doğrulanması halinde ise saldırının, yalnızca bir internet sitesi ya da e-posta sisteminin hedef alınmasının ötesine geçerek FBI personeline ait kapsamlı kişisel verilerin ele geçirilmesini içeren ciddi bir güvenlik ihlaline dönüşebileceği belirtiliyor.

Ancak FBI’dan resmi doğrulama gelene kadar ShinyHunters’ın açıklamaları iddia niteliğini koruyor.