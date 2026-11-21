FBI'a ikinci siber saldırı
21.11.2026 07:13
FBI daha önce de defalarca siber saldırıya uğramıştı.
ABD İç istihbarat teşkilatı FBI, bir haftada ikinci siber saldırının hedefi oldu. Korsanlar FBI'ın ulusal suçlu bilgileri veri tabanını hackledi.
Washington yönetimi hava ulaşımı, bankacılık ve ulusal güvenlik sistemlerini kilitleyen kesinti ve hacker saldırılarının ardından Beyaz Saray Ulusal Siber Direktörü Sean Cairncross'un görevden alınması sonrası yeni bir siber güvenlik krizi yaşıyor.
ABD İç istihbarat teşkilatı FBI bir hafta içinde ikinci kez siber saldırıya hedef oldu. CNN'nin FBI'ın soruşturmasına dahil iki yetkiliye dayandırdığı haberine göre, kolluk kuvvetleri ile federal büro arasında hayati bir bağlantı görevi gören, ülke çapındaki suç bilgilerini içeren veri tabanına siber saldırı düzenlendi.
FBI, ülke genelindeki kolluk kuvvetleri tarafından yakalama emirleri, suç geçmişleri ve güvenlik soruşturmalarına ilişkin bilgilerin saklanması ve paylaşılması amacıyla kullanılan veri tabanına ilişkin saldırıyı araştırıyor.
Saldırıya uğrayan veri tabanı, ülke genelindeki kolluk kuvvetlerinin yakalama emirleri, suç geçmişleri ve güvenlik soruşturmalarına ilişkin bilgileri içeriyor.
İKİNCİ SALDIRI
Bu, son bir haftada FBI'ın veri tabanlarında yaşanan ikinci sızma girişimi.
Hafta içinde ABD Ulusal Güvenlik Ajansı'nın (NSA) kurum içi iletişimde kullandığı yüksek gizlilik dereceli ağda erişim sorunu yaşandığı bildirildi.
CNN'in konuya yakın beş kaynağa dayandırdığı haberine göre, NSA'nın iç iletişim ağı devre dışı kaldı. Kurum, sorunun kapsamını belirlemek için çalışma başlatırken, ilk bulgularda herhangi bir siber saldırı izine rastlanmadı.
Geçen hafta yaşanan ve büyük yankı uyandıran siber olaylar arasında yüz milyonlarca Microsoft kullanıcısını etkileyen küresel kesinti ile 18 binden fazla uçuşun aksamasına neden olan ülke çapındaki hava yolu ulaşımındaki kesinti de bulunuyor.
FBI ÇALIŞANLARININ BİLGİLERİ ÇALINMIŞTI
Eylül ayında da siber suç dünyasında büyük ölçekli veri hırsızlığı ve şantaj saldırılarıyla tanınan ShinyHunters, FBI’a ait sistemlerden terabaytlarca veri çaldığını ileri sürmüştü. Grubun paylaştığı örnek verilerde binlerce FBI çalışanına ait olduğu belirtilen isim, telefon numarası, ev adresi, doğum tarihi ve bazı durumlarda aile bilgileri bulunduğu öne sürüldü.