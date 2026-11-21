Washington yönetimi hava ulaşımı, bankacılık ve ulusal güvenlik sistemlerini kilitleyen kesinti ve hacker saldırılarının ardından Beyaz Saray Ulusal Siber Direktörü Sean Cairncross'un görevden alınması sonrası yeni bir siber güvenlik krizi yaşıyor.

ABD İç istihbarat teşkilatı FBI bir hafta içinde ikinci kez siber saldırıya hedef oldu. CNN'nin FBI'ın soruşturmasına dahil iki yetkiliye dayandırdığı haberine göre, kolluk kuvvetleri ile federal büro arasında hayati bir bağlantı görevi gören, ülke çapındaki suç bilgilerini içeren veri tabanına siber saldırı düzenlendi.

FBI, ülke genelindeki kolluk kuvvetleri tarafından yakalama emirleri, suç geçmişleri ve güvenlik soruşturmalarına ilişkin bilgilerin saklanması ve paylaşılması amacıyla kullanılan veri tabanına ilişkin saldırıyı araştırıyor.