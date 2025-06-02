FBI'dan "terör saldırısı" açıklaması
FBI Direktörü Kash Patel, pazar günü yaptığı açıklamada, Colorado eyaletinin Boulder kentinde meydana gelen ve “hedefli bir terör saldırısı” olarak nitelendirilen olaya ilişkin soruşturmanın sürdüğünü duyurdu.
Patel, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı paylaşımda, “Boulder, Colorado’daki hedefli bir terör saldırısından haberdarız ve olayı tam kapsamlı şekilde soruşturuyoruz” dedi.
FBI Direktörü ayrıca, “Ajansımız ve yerel kolluk kuvvetleri hâlihazırda olay yerinde, daha fazla bilgiye ulaşıldıkça kamuoyuyla paylaşacağız” ifadelerini kullandı.
Saldırının niteliğine ilişkin henüz resmi bir detay paylaşılmazken, Boulder Polis Departmanı “Bir saldırı ihbarı üzerine olay yerine intikal ettik, çok sayıda mağdur olduğu yönünde bilgiler var" açıklamasında bulundu.
Yetkililer, saldırının arka planına ilişkin detayların ilerleyen saatlerde paylaşılacağını belirtti. Güvenlik önlemlerinin artırıldığı kentte soruşturma çok yönlü şekilde sürdürülüyor.
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