FBI'dan "terör saldırısı" açıklaması

Patel, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı paylaşımda, “Boulder, Colorado’daki hedefli bir terör saldırısından haberdarız ve olayı tam kapsamlı şekilde soruşturuyoruz” dedi.

FBI Direktörü ayrıca, “Ajansımız ve yerel kolluk kuvvetleri hâlihazırda olay yerinde, daha fazla bilgiye ulaşıldıkça kamuoyuyla paylaşacağız” ifadelerini kullandı.



Saldırının niteliğine ilişkin henüz resmi bir detay paylaşılmazken, Boulder Polis Departmanı “Bir saldırı ihbarı üzerine olay yerine intikal ettik, çok sayıda mağdur olduğu yönünde bilgiler var" açıklamasında bulundu.



Yetkililer, saldırının arka planına ilişkin detayların ilerleyen saatlerde paylaşılacağını belirtti. Güvenlik önlemlerinin artırıldığı kentte soruşturma çok yönlü şekilde sürdürülüyor.