ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI), yapay zeka destekli siber saldırıların artan hızına ilişkin yeni bir uyarı yayımladı.

FBI'ın 13 Kasım tarihli raporuna göre siber suçlular ve devlet destekli bilgisayar korsanları, ARTEX adı verilen yapay zeka destekli sızma testi aracını kullanarak dünya genelindeki kuruluşları hedef alıyor.

Kurum, ARTEX'in bazı saldırılarda hedef belirleme aşamasından sistemlerde yüksek yetkili erişim elde edilmesine kadar geçen süreyi üç saatin altına indirebildiğini bildirdi.

FBI, aracın en az Ağustos 2026'dan bu yana finans, savunma, teknoloji , enerji, sağlık , telekomünikasyon ve kamu kurumları dahil birçok sektöre yönelik siber saldırılarda kullanıldığını açıkladı.

ARTEX NEDİR, NASIL ÇALIŞIYOR?

ARTEX, ilk olarak Temmuz 2026'da GitHub üzerinden yayımlanan, yapay zeka destekli ve açık kaynaklı bir sızma testi platformu.

Başlangıçta kuruluşların kendi sistemlerindeki güvenlik açıklarını tespit etmesini sağlamak amacıyla geliştirilen araç, büyük dil modellerinden yararlanarak siber güvenlik testlerini büyük ölçüde otomatikleştirebiliyor.

ARTEX, kendi yapay zeka modelini geliştirmek yerine Claude, ChatGPT ve DeepSeek gibi sistemlerin modelleriyle bağlantı kurabiliyor.

Bu sayede hedef sistemlerin incelenmesi, güvenlik açıklarının tespit edilmesi, erişim yetkilerinin genişletilmesi ve veri toplama gibi işlemler sınırlı insan müdahalesiyle gerçekleştirilebiliyor.

GÜNEY KORE'DEKİ SALDIRILARDA DA KULLANILMIŞTI

ARTEX, daha önce Güney Kore'deki finans kuruluşlarına yönelik siber saldırılarla gündeme gelmişti.

FBI'ın son raporunda, söz konusu saldırılar kapsamında yaklaşık 67 bin kişinin kişisel bilgilerinin ele geçirildiği belirtildi.

Reuters'ın 9 Ekim tarihli haberine göre ARTEX'in geliştiricisi, aracın kötü amaçlarla kullanıldığına ilişkin haberlerin ardından projeyi kapalı kaynaklı hale getirme kararı aldı.

Ancak Google'ın siber güvenlik araştırmacıları, orijinal proje kaldırılmasına rağmen ARTEX'in farklı kopyalarının kullanılmaya devam ettiğini bildirdi.

MÜŞTERİ ORTAMINA ERİŞİM GİRİŞİMİ

FBI, ARTEX'in ekim ayında ConnectWise Cloud Backup hizmetini hedef alan tedarik zinciri saldırısında da kullanıldığını açıkladı.

Microsoft'un araştırmasına göre Çin devletiyle bağlantılı olduğu değerlendirilen Storm-0940 adlı grup, ARTEX aracılığıyla 2 bin 250'den fazla Microsoft 365 müşteri ortamında oturum açma girişiminde bulundu.

Microsoft, bazı kuruluşların sistemlerine yüksek yetkili erişim sağlandığını doğrularken, hedef alınan bütün müşteri ortamlarında veri ihlali yaşandığına ilişkin bir bulgu bulunmadığını vurguladı.

FBI'DAN KURUMLARA GÜVENLİK UYARISI

FBI, özellikle internete açık uygulamaları, bulut altyapılarını ve tedarikçi sistemlerini kullanan kuruluşlara güvenlik önlemlerini artırma çağrısında bulundu.

Kurum, ARTEX gibi araçların siber saldırıların hızını önemli ölçüde artırdığını belirterek, kuruluşların şüpheli erişimleri izlemelerini, sistemlerindeki güvenlik açıklarını gidermelerini ve erişim yetkilerini sınırlandırmalarını tavsiye etti.