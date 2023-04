FBI'ı alarma geçiren film: Bombalı saldırılardan koruyorlar

ABD'nin Alkol, Tütün, Ateşli Silahlar ve Patlayıcılar Bürosu'ndan yapılan uyarıdaysa şöyle dendi:



"Kolluk kuvvetleriyle özel petrol sektörünün ortak görüşü, bu filmin ülke genelindeki kritik altyapılara yönelik saldırıları veya aksamaya yol açacak eylemleri teşvik edebileceği yönünde."

Kurumlar belirli bir tehlikeye karşı uyarıda bulunmasa da Teksas'taki bir petrol boru hattına sabotaj girişiminde bulunan bir grup genç aktivisti konu alan filmin içeriğinin kendilerini alarma geçirdiği açık.

"İKLİM KRİZİNİN CİDDİYETİNİ ORTAYA KOYUYOR"

Filmin yönetmeni Daniel Goldhaber, Rolling Stone'a filmin "bir petrol boru hattını yok etmenin meşru müdafaa eylemi olduğuna inanan 8 karakterin hikayesini anlatarak gerçek dünyanın en acil sorunlarından birini ele alan kurgusal bir eser" olduğunu söyledi ve şöyle ekledi:

"İzleyicilerin bu filmle çok güçlü bir bağ kurması iklim krizinin ciddiyetini ortaya koyuyor ve bu krizle acilen ilgilenmemiz gerektiği düşüncesini güçlendiriyor."

How to Blow Up a Pipeline, İsveçli bir insan ekolojisi profesörü ve iklim aktivisti olan Andreas Malm'ın 2021 tarihli aynı adlı kitabından esinleniyor.