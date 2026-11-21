FBI'ın en çok arananlar listesindeydi. Uyuşturucu baronu yakalandı, çeteler polise saldırdı
21.11.2026 14:30
Sinaloa Geçici Valisi Graciela Dominguez Nava, artan şiddet olayları nedeniyle eyaletteki otoyolların bazı bölümlerinde vatandaşların mahsur kaldığını bildirdi.
ABD ve Meksika güçleri, FBI'ın en çok arananlar listesindeki uyuşturucu baronu Chapo Isidro ve iki üst düzey yöneticisini yakaladı ve beraberinde silahlı çeteler polise saldırdı.
ABD Federal Soruşturma Bürosunun (FBI) en çok aranan 10 kaçağı listesinde yer alan ve başına 5 milyon dolar ödül konulan Meksikalı uyuşturucu baronu "Chapo Isidro" lakaplı Fausto Isidro Meza Flores, ABD ve Meksika güvenlik birimlerinin düzenlediği ortak operasyonda yakalandı.
Meksika Savunma Bakanlığı, Sinaloa merkezli Meza-Flores Ulusötesi Suç Örgütünün elebaşı olduğu öne sürülen Flores'in, ABD'ye iadesini beklediğini ve uyuşturucu kaçakçılığı suçlamalarıyla yargılanacağını açıkladı.
Meksika Ordusu, Ulusal Muhafız Özel Kuvvetleri ve ABD istihbarat birimlerinin dün gece yürüttüğü operasyonda, örgütün ikinci ismi olduğu belirtilen "Serafin" lakaplı German N ile finans sorumlusu olduğu iddia edilen Jose N de gözaltına alındı.
Savunma Bakanlığının paylaştığı görüntülerde, silahlı güvenlik görevlilerinin kelepçeli haldeki üç şüpheliyi bir binaya götürdüğü görüldü.
New York gazetesinin haberine göre, gözaltına alınan Flores'in savcılık işlemleri için başkent Mexico City'ye nakledilmesi bekleniyor.
Sinaloa Geçici Valisi Graciela Dominguez Nava, artan şiddet olayları nedeniyle eyaletteki otoyolların bazı bölümlerinde vatandaşların mahsur kaldığını bildirdi.
ÇATIŞMALAR BAŞLADI
Sinaloa Eyaleti Kamu Güvenliği Sekreterliği, uyuşturucu baronunun yakalanmasıyla eş zamanlı olarak eyaletin kuzeybatısındaki yaklaşık 300 bin nüfuslu Guasave kentinde çete üyelerinin federal güçlere saldırdığını duyurdu.
Sekreterlikten yapılan açıklamada, saldırının 20 Kasım Cuma günü Guasave belediyesi sınırları içinde gerçekleştiği belirtilerek halka evlerinden çıkmama, bölgeden uzak durma ve kara yollarını kullanmama çağrısı yapıldı.
TV Azteca kanalının yayınladığı görüntülere göre, yerleşim bölgesi görünümündeki alanda çıkan çatışmada alçaktan uçan iki Meksika askeri helikopteri uyuşturucu kaçakçılarına yoğun ateş açarken mahalle sakinleri çatışma boyunca saklanmak zorunda kaldı.
Sinaloa Geçici Valisi Graciela Dominguez Nava, artan şiddet olayları nedeniyle eyaletteki otoyolların bazı bölümlerinde vatandaşların mahsur kaldığını bildirdi.
Çatışma sesleri, Guasave'deki Kuroda Park stadyumunda Meksika Pasifik Ligi ekipleri Algodoneros de Guasave ile Venados de Mazatlan arasında oynanan beyzbol karşılaşması sırasında da duyuldu.
Maç yayınındaki görüntülerde, sahada yankılanan silah seslerinin ardından Algodoneros de Guasave oyuncularının oyunu durdurduğu, saha görevlilerinin yedek kulübelerine koştuğu ve seyircilerin çığlık atarak tribünlerden kaçtığı görüldü.
Meksika Pasifik Ligi yönetimi, yerel makamlarla eş güdüm içinde taraftarların güvenliğini korumak amacıyla karşılaşmanın kalan bölümünü iptal ettiğini duyururken, stadyum içinde herhangi bir çatışma yaşanmadığını bildirdi.
"Chapo Isidro" lakaplı Fausto Isidro Meza Flores, ABD ve Meksika güvenlik birimlerinin düzenlediği ortak operasyonda yakalandı.
FBI 10 YILDAN FAZLA BİR SÜREDİR ARIYORDU
FBI kayıtlarına göre Flores, bölgesel hakimiyetini korumak amacıyla silahlı çatışma, adam kaçırma, cinayet, işkence ve haraç kesme gibi eylemlere karışan ağır silahlı ve şiddet yanlısı bir örgütü yönettiği gerekçesiyle 10 yılı aşkın süredir güvenlik güçlerinden kaçıyordu.
Washington DC'deki büyük jüri tarafından Mayıs 2012'de hakkında iddianame hazırlanan ve Kasım 2019'da federal tutuklama emri çıkarılan Flores'i FBI, ABD'ye ölümcül uyuşturucu sevkiyatı yapmak ve ateşli silah kullanmakla suçluyordu.
Flores'e yöneltilen suçlamalar arasında ABD'ye sokulmak üzere 500 gram veya daha fazla metamfetamin üretmek ve dağıtmak, 5 kilogram veya daha fazla kokain, 1 kilogram veya daha fazla eroin ve 1000 kilogram veya daha fazla esrar dağıtımı için suç örgütü kurmak yer alıyor.