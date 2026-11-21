FBI 10 YILDAN FAZLA BİR SÜREDİR ARIYORDU

FBI kayıtlarına göre Flores, bölgesel hakimiyetini korumak amacıyla silahlı çatışma , adam kaçırma, cinayet, işkence ve haraç kesme gibi eylemlere karışan ağır silahlı ve şiddet yanlısı bir örgütü yönettiği gerekçesiyle 10 yılı aşkın süredir güvenlik güçlerinden kaçıyordu.

Washington DC'deki büyük jüri tarafından Mayıs 2012'de hakkında iddianame hazırlanan ve Kasım 2019'da federal tutuklama emri çıkarılan Flores'i FBI, ABD'ye ölümcül uyuşturucu sevkiyatı yapmak ve ateşli silah kullanmakla suçluyordu.

Flores'e yöneltilen suçlamalar arasında ABD'ye sokulmak üzere 500 gram veya daha fazla metamfetamin üretmek ve dağıtmak, 5 kilogram veya daha fazla kokain, 1 kilogram veya daha fazla eroin ve 1000 kilogram veya daha fazla esrar dağıtımı için suç örgütü kurmak yer alıyor.