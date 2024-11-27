FBI'ın "en çok arananlar" listesindeydi: 21 yıl sonra yakalandı

ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI), "en çok arananlar" listesindeki Daniel Andreas San Diego'nun 21 yıl sonra İngiltere'nin Galler bölgesinde yakalandığını açıkladı.



Diego, ABD'nin en çok aranan teröristler listesine ülke içerisinden giren ilk kişi oldu ve yakalanmasını sağlayacak bilgi verilmesinin karşılığı olarak 250 bin dolar ödül belirlendi.

