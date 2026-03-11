FBI'ın Epstein dosyalarına yabancı hacker sızmış

ABD'de FBI'ın pedofili milyarder Jeffrey Epstein hakkında yürüttüğü soruşturmaya ait bazı dosyaların, 2023 yılında gerçekleştirilen bir siber saldırı sırasında ele geçirildiği ortaya çıktı.

Konuya yakın bir kaynak ve ABD Adalet Bakanlığı’nın yakın zamanda yayınladığı belgeler, FBI’ın New York saha ofisindeki bir sunucuya yabancı bir hacker tarafından sızıldığını gösteriyor.

Söz konusu olay daha önce rapor edilmiş olsa da, saldırının Epstein soruşturma dosyalarıyla bağlantısı ilk kez ortaya çıktı.

SUNUCU YANLIŞLIKLA SAVUNMASIZ BIRAKILDI

Belgelerde yer alan bilgilere göre siber saldırı, 12 Şubat 2023 tarihinde FBI’ın New York saha ofisindeki Çocuk İstismarı Adli İnceleme Laboratuvarı’na ait bir sunucuya gerçekleştirildi.

Sunucunun, dijital delil yönetimi süreçlerinde yaşanan teknik karmaşa nedeniyle FBI ajanı Aaron Spivack tarafından yanlışlıkla savunmasız bırakıldığı belirtiliyor.

Spivack’ın hazırladığı zaman çizelgesine göre olay, 13 Şubat’ta bilgisayarını açtığında ağın ele geçirildiğini belirten bir metin dosyasıyla karşılaşmasıyla ortaya çıktı.

Sonraki incelemelerde sunucuda Epstein soruşturmasına ait bazı dosyaların tarandığını gösteren olağan dışı faaliyetler tespit edildi.

HANGİ DOSYALARA ERİŞİLDİĞİ BİLİNMİYOR

Belgelerde saldırganın hangi dosyalara eriştiği ya da verileri indirip indirmediği konusunda net bilgi bulunmuyor.

Ayrıca saldırıda ele geçirilen verilerin, daha sonra kamuoyuna açıklanan Epstein belgeleriyle örtüşüp örtüşmediği de belirlenemedi.

HACKER İLE FBI GÖRÜNTÜLÜ GÖRÜŞME YAPTI

Kaynağa göre saldırıyı gerçekleştiren kişi yabancı bir hacker olsa da, ilk etapta hedef aldığı sunucunun bir kolluk kuvvetine ait olduğunu fark etmedi.

Hackerın sunucuda çocuk istismarına ilişkin görüntüler bulunduğunu görünce durumdan rahatsız olduğu ve cihazın sahibini FBI’a ihbar etmekle tehdit eden bir mesaj bıraktığı ifade edildi.

FBI yetkilileri ise durumu kontrol altına almak için hacker ile iletişime geçerek görüntülü görüşme gerçekleştirdi. Görüşmede yetkililerin kameraya resmi kimliklerini göstererek gerçekten FBI olduklarını kanıtladıkları aktarıldı.

HACKERIN KİMLİĞİ BİLİNMİYOR

Reuters’ın ulaştığı bilgilere göre saldırganın hangi ülkeden olduğu, elde ettiği verileri ne yaptığı ve kimliğinin tespit edilip edilmediği gibi konular netlik kazanmış değil.

FBI ise yaptığı açıklamada saldırganın sisteme erişiminin engellendiğini ve ağın güvenli hale getirildiğini, olayla ilgili soruşturmanın halen sürdüğünü belirtti.

EPSTEIN DOSYALARININ İSTİHBARAT DEĞERİ

Uzmanlara göre Epstein dosyalarının, dünya genelinde siyasi, finansal ve akademik çevrelerden çok sayıda tanınmış isimle bağlantı içermesi nedeniyle büyük istihbarat değeri bulunuyor.

Georgia Teknoloji Enstitüsü’nde uluslararası güvenlik ve teknoloji üzerine çalışan akademisyen Jon Lindsay, bu tür dosyaların yabancı istihbarat servisleri için cazip hedefler olabileceğini söyledi.

Lindsay, “Eğer Ruslar ya da başka bir aktör bu dosyaların peşinde değilse buna şaşırırım.” değerlendirmesinde bulundu.