FBI’ın eski şefinden tartışmalı Trump paylaşımı: 4 rakamla "tehdit etti"

ABD’de Federal Soruşturma Bürosu’nun (FBI) eski başkanı James Comey’nin sosyal medya hesabından “8647” sayısının yer aldığı bir paylaşım yapması tartışmalara sebep oldu. ABD Başkanı Donald Trump’ın destekçileri, bunun Trump’a yönelik bir tehdit olduğunu savunurken, ilgili makamlar konuyu incelediklerini açıkladı.

2017 yılında Trump tarafından görevden alınan eski istihbarat şefi ise daha sonra söz konusu paylaşımı kaldırarak bunun şiddetle ilişkilendirilebilecek açık bir siyasi mesaj olduğunun farkında olmadığını belirtti.



“8647” NE DEMEK?



ABD’de 86 sayısı bir kişiyi sarhoş olduğu ya da düzeni bozduğu gerekçesiyle bardan atma anlamına gelecek şekilde kullanılıyor. 47’nin ise ABD’nin 47’nci ABD Başkanı olmasına atıfla kullanıldığı düşünülüyor. Bazı Trump destekçilerine göre bu, Trump’ı suikast da dahil olmak üzere şiddet yoluyla görevden uzaklaştırma mesajı veriyor.



Merriam-Webster Sözlüğü’nün internet sitesinde paylaşılan bilgilere göre, söz konusu ifade yakın dönemde “öldürme” anlamı kazanmış durumda fakat bu ifadeye “nispeten yeni olması ve nadiren kullanılması” dolayısıyla sözlükte yer verilmiyor.



GİZLİ SERVİS’TEN AÇIKLAMA



ABD’de mevcut ve eski başkanları korumakla görevli olan Gizli Servis, konuya ilişkin açıklama yaparak Comey’nin paylaşımından haberdar olduklarını fakat anlamını değerlendirmediklerini belirtti.



Korudukları kişilere karşı potansiyel tehditleri incelediklerini ifade eden Gizli Servis, Comey’nin kullandığı bir söylemleri “çok ciddiye aldıklarını” bildirdi. Gizli Servis Sözcüsü Anthony Guglielmi, açıklamasında, “Bunun ötesinde korumaya yönelik istihbarat meseleleri hakkında yorumda bulunmuyoruz” ifadelerini kullandı.



BEYAZ SARAY: TRUMP’A SUİKAST ÇAĞRISI YAPILDI



Trump’ın Gizli Servis’in de bağlı olduğu İç Güvenlik Bakanlığı görevine atadığı Kristi Noem de sosyal medya platformu X hesabından yaptığı paylaşımda, bakanlığının ve Gizli Servis’in “bu tehdidi soruşturduğunu ve buna uygun bir şekilde karşılık vereceklerini” söyledi.



Mevcut FBI Direktörü Kash Patel de X hesabından açıklama yaparak kurumunun paylaşımla ilgili Gizli Servis ile temas halinde olduğunu ve “gerekli desteği sağlayacağını” belirtti.



Beyaz Saray Genel Sekreter Yardımcısı Dan Scavino ise Comey’nin paylaşımının Trump’a yönelik bir suikast çağrısı olduğunu ileri sürdü.



“SADECE SİYASİ BİR MESAJ SANDIM”

