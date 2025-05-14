FBI'ın inkar ettiği dev sır: "ABD, uzaylı bir ırkla iletişime geçti"

ABD'de bir dizi hükümet belgesi, 60 yıl önce uzaylılarla yüz yüze yaşanan gizli bir karşılaşmanın ayrıntılarını ortaya çıkardı.



FBI'ın sahte olduğunu iddia ettiği 50 sayfadan fazla CIA dosyasında, gizli bir hükümet programının 1959'da UFO'larla iletişim kurduğu iddia ediliyor.



SİGMA PROJESİ VE UZAYLI TEMASI



1954 yılında başlatılan Sigma Projesi, uzaylı yaşamla temas kurmak için radyo sinyalleriyle uzaya gönderilen ikili bir bilgisayar dili kullanıyordu.



Yıldızlararası bağlantının gerçekleşmesinden sadece beş yıl sonra, ABD Hava Kuvvetleri'nden bir yetkili, bu mesajları alan dünya dışı varlıklarla tanıştı.



Dosyalarda, 25 Nisan 1964'te tek bir istihbarat görevlisinin, New Mexico çölünde önceden belirlenen bir yerde iki uzaylıyla buluştuğu iddia ediliyordu.



ÜÇ SAAT SÜREN TOPLANTI



Yaklaşık üç saat süren toplantıda istihbarat görevlisi ile uzaylılar, kendi ırkları hakkında "temel bilgiler" paylaştı.



Belgelerde ayrıca "Majestic 12" adlı gizli bir hükümet grubunun, UFO'lar hakkındaki son derece gizli bilgileri ordudan ve Beyaz Saray'dan uzak tutmak için güçlerini nasıl kullandıkları ayrıntılı olarak anlatılıyor.



Uzaylı iletişimi ve UFO araştırmalarına odaklanan çeşitli gizli projelerin Majestic 12'nin kontrolü altına girdiği iddia ediliyor.



MAJESTIC 12 EKİBİ UZAYLILARI BULMAKLA GÖREVLENDİRİLDİ



1980'lerde ortaya çıkan belgelere göre Majestic 12 (MJ-12), Roswell'deki artık meşhur olan UFO kazasının ardından bir araya gelen üst düzey askeri, bilimsel ve istihbarat yetkililerinden oluşan bir komiteydi.



12 kişiden oluşan ekibin, 1947 yılında Başkan Harry Truman'ın gizli bir kararnamesiyle kurulduğu iddia ediliyor.



Bu uzmanlar yirmi yıldan uzun bir süredir UFO'lar ve dünya dışı varlıklarla temaslar konusundaki araştırmaları yönetmekle görevlendirildi.



60 SENEDİR GİZLENEN DEV PROJE



1964'teki bu şok edici toplantının ve UFO'lar arasındaki tüm iletişimin 60 yıldır neden gizlendiği sorusuna ise gizliliği kaldırılan bir başka CIA belgesi cevap veriyor.



1953'ten kalma bir yazıda, ABD hükümetinin halk üzerindeki kontrolünü kaybedeceği korkusuyla UFO'lar hakkında kamuoyunda her türlü tartışmanın yasaklandığı belirtiliyordu.